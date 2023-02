Blake Lively senza pancione su Instagram: “È nato il quarto figlio con Ryan Reynolds” Sarebbe nato il quarto figlio di Blake Lively e Ryan Reynolds: l’attrice si è mostrata senza pancione su Instagram ieri raccontando di essere stata “impegnata” durante il Superbowl. People conferma: “È nato il quarto figlio della coppia”.

A cura di Gaia Martino

Blake Lively avrebbe dato alla luce il nuovo figlio: la famosa attrice nelle ultime ore si è mostrata su Instagram e tutti hanno fato caso alla mancanza del pancione: "La domenica del Bowl 2023 è stata impegnativa" ha scritto a corredo di una foto con il marito Ryan Reynolds e la suocera Tammy. Anche il tabloid People conferma la nascita del quarto figlio della coppia di attori che non hanno ancora fatto sapere né il sesso né il nome del nuovo arrivato in famiglia.

La foto di Blake Lively senza pancione

La famiglia Lively Reynolds non ha seguito attentamente il Superbowl ieri, su Instagram ha mostrato i piatti preparati in occasione dell'evento sportivo più seguito in America, poi "siamo stati impegnati". L'attrice nella foto condivisa è apparsa senza pancione: oltre all'indizio a cui hanno fatto caso tutti i fan, anche People confermerebbe la notizia della nascita del quarto figlio. Il bebè si sarebbe aggiunto alle sorelline Betty, di tre anni, Inez, di 6, e James, di 8.

La quarta gravidanza annunciata sul red carpet

Blake Lively lo scorso settembre ha esibito il pancione sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women's Summit annunciando così la notizia della quarta gravidanza. L'attrice e Ryan Reynolds si sono sposati nel 2012, dopo circa un anno di frequentazione, e da quel momento la coppia si è dedicata ad allargare la famiglia: oggi sono genitori di quattro figli, il primogenito James, Inez, Betty e la new entry di cui non si sa ancora né il sesso né il nome. L'attore di Deadpool recentemente ha parlato del quarto figlio in arrivo svelando che le sorelline erano in trepidante attesa: "Sono pronte, lo adorano già". All'Entertainment Tonight raccontò di essere entusiasta all'idea di crescere un quarto figlio: "Sai, dovresti essere un idiota a farlo quattro volte se non ti piace. Sarà pazzesco, siamo molto eccitati".