Blake Lively è incinta, aspetta il quarto figlio dal marito Ryan Reynolds Quarto figlio in arrivo per Blake Lively e Ryan Reynolds. La coppia più glamour di Hollywood allarga ancora la famiglia.

A cura di Stefania Rocco

Blake Lively è incinta e diventerà mamma per la quarta volta. L’attrice e il marito Ryan Reynolds aspettano un altro figlio, un arrivo che porta la famiglia a quota 6 esponenti. La notizia era nell’aria già da qualche settimana ma la conferma ufficiale (e indiretta) è arrivata solo questa sera, quando Blake ha esibito il pancione sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women's Summit.

Blake Lively conferma la gravidanza

Fasciata in un abito corto, l’attrice non ha fatto nulla per nascondere la gravidanza. Ha sorriso ai fotografi ed esibito le curve arrotondate dall’imminente nuovo arrivo. Aveva confermato nello stesso modo la gravidanza del 2019. Come in questo caso, nessun annuncio ufficiale a mezzo social o attraverso i portavoce della coppia. A Blake era bastato sfilare sul tappeto rosso della prima del film Pokemon: Detective Pikachu per rendere ufficiale il fatto che stesse per diventare di nuovo mamma. E questa sera l'attrice ha ripetuto il copione.

Blake Lively e Ryan Reynolds già genitori di 3 figli

L’attrice e il marito si sono conosciuti nel 2010 sul set del film Lanterna Verde. Il matrimonio è arrivato nel 2012 e da quel momento la coppia si è dedicata al progetto di allargare la famiglia. Tre i figli già nati dal loro legame: il primogenito James, 7 anni, Inez, 5, e la piccola Betty, 2 anni. Lively e Reynolds non hanno ancora reso noto il sesso del bambino che aspettano. Entrambi non hanno mai nascosto il desiderio di potersi concentrare sulla famiglia oltre che sulla carriera. Nel dicembre 2021, Ryan Reynolds aveva annunciato che avrebbe trascorso un periodo lontano da set ed eventi per potersi dedicare alla crescita dei suoi figli. “Ho recitato molto e non voglio perdere questo periodo con le mie figlie. È il momento perfetto”, aveva dichiarato l’attore.