Elisabetta Canalis: "Con il mio ex marito c'è armonia, mia figlia è fortunata. Striscia? Il bancone fu un trauma" Elisabetta Canalis si racconta. Dall'attuale rapporto con l'ex marito Brian Perri alla figlia Skyler, passando per l'esperienza a Striscia la Notizia che le diede la notorietà.

A cura di Daniela Seclì

Elisabetta Canalis è tra i protagonisti del film "Come far litigare mamma e papà". Per l'occasione si è raccontata in una lunga intervista. La showgirl, attrice ed ex velina di Striscia la Notizia, ha parlato dell'equilibrio trovato con l'ex marito Brian Perri, della chat delle mamme e dell'esperienza nel programma di Antonio Ricci.

Elisabetta Canalis e il matrimonio finito con Brian Perri

Elisabetta Canalis si è raccontata in un'intervista rilasciata ad Arianna Finos per La Repubblica. Nel film "Come far litigare mamma e papà" quasi tutte le coppie che popolano la trama sono divorziate. La quarantaseienne ha detto la sua al riguardo. Canalis ritiene che non esistano famiglie perfette: "Non esistono famiglie perfette, solo quelle che hanno trovato un equilibrio. Fortunato chi ci riesce". Lo scorso anno anche il matrimonio tra lei e Brian Perri è giunto al capolinea. Nel loro caso, l'attrice ha spiegato: "Se abbiamo trovato un equilibrio? Noi abbiamo spostato il centro dell’interesse dalla coppia a nostra figlia. C’è armonia, ma è un work in progress, il lavoro di ogni giorno". Poi ha avuto parole molto belle per l'ex compagno:

Skyler è fortunata, ha un padre presente e attento. Il mio lavorava fino a tarda sera, l’ho vissuto come una figura autoritaria. Il lavoro di genitore arriva senza istruzioni.

L'esperienza come velina di Striscia la Notizia

Elisabetta Canalis, poi, è tornata con la mente all'esperienza nel programma Striscia la Notizia. Ha dichiarato che grazie ad Antonio Ricci ha imparato a valutare bene notizie e informazioni: "Da lui ho imparato a verificare, dubitare, ridimensionare". Quando si tratta di menzionare la cosa più difficile di quell'avventura non ha dubbi: "Ballare sul bancone fu un trauma. Ho sconfitto l’incubo con la pignoleria. Non sono da ballo ma da kickboxing, sport dove scompaiono i limiti di genere: difendi e attacchi".

Elisabetta Canalis mamma

Elisabetta Canalis ha notato come a Los Angeles possa uscire di casa anche in pigiama: "Quando torno a Milano sono attenta pure al bar, qui la mattina esco con mia figlia che sembriamo due pazze. La mia scuola è piena di mamme belle e io tutto sono fuorché appariscente. Ho comprato un pickup tipo furgoncino, accolta tra risate e meraviglia: altro che le mercedes rosa di altre mamme". Quindi ha confidato di avere creato un sodalizio con altre due mamme: "Perdo le malefiche comunicazioni della scuola ma in classe c’è una mamma italiana con tre figli, mi affido a lei. Ho un bel gruppetto, con lei e una mamma iraniana".