Ryan Reynolds fa la colonscopia dopo aver perso una scommessa e scopre un tumore Ryan Reynolds ha scoperto di avere un tumore sottoponendosi ad una colonscopia a seguito di una scommessa persa. La sua esperienza è stata messa al centro di uno spot per la prevenzione.

A cura di Ilaria Costabile

Quanto è accaduto a Ryan Reynolds è un esempio di quanto possa essere importante la prevenzione. L'attore è diventato testimonial di una campagna che invoglia a sottoporsi a controlli periodici, dopo essersi sottoposto ad una colonscopia a seguito di una scommessa persa. Un'azione nata con un intento goliardico è diventata fondamentale per il divo, che è riuscito ad intervenire in tempo.

Cosa è successo a Ryan Reynolds

Ryan Reynolds aveva fatto una scommessa con l'amico Rob McElhenney e avendola persa, si è dovuto sottoporre ad una colonscopia, come documentato anche in un video in cui i due sono ripresi durante tutta la visita. All'attore, proprio in quel momento, viene trovato un polipo dal gastroenterologo Jonathan LaPook, che ha poi eseguito l'intervento di rimozione e ha dichiarato che la visita è stata salvifica per il divo, in quanto l'aver agito tempestivamente ha scongiurato il presentarsi di situazioni più gravi. Il più delle volte, infatti, la mancata prevenzione può portare delle conseguenze significative sul paziente che si trova a dover gestire una situazione più complessa. L'esperienza di Reynolds, quindi, è stata messa al centro di uno spot per la prevenzione, in quanto solo in America si stima che il cancro al colon è il terzo più diffuso negli Stati Uniti.

L'anno lontano dal cinema

A proposito di salute e di benessere, ad ottobre dello scorso anno l'attore aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dal cinema, dopo un periodo di lavoro particolarmente intenso vissuto sui set di varie produzioni che lo hanno tenuto parecchio lontano anche dalla sua famiglia. Su Instagram aveva scritto, dopo aver terminato le riprese di Spirited, ovvero una versione aggiornata di Canto di Natale di Charles Dickens: "È il momento perfetto per un piccolo anno sabbatico dal cinema. Mi mancherà ogni secondo dopo aver lavorato con questo gruppo di creatori e artisti incredibilmente dotati".