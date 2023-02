Penn Badgley, ex di Blake Lively: “Mi ha salvato dalla dipendenza da alcol e sostanze” Penn Badgley, ex compagno di Blake Lively, ringrazia l’attrice a 10 anni dalla fine della loro storia d’amore: “La nostra relazione mi ha salvato”.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi più di 15 anni dal momento in cui Penn Badgley e Blake Lively si incontrarono sul set della serie Gossip Girl finendo per innamorarsi. Oggi entrambi hanno intrapreso percorso diversi. Blake, inm particolare, è la moglie di Ryan Reynolds e la madre dei suoi figli. Ma l'affetto che lega l'attore attualmente protagonista della serie You alla sua ex non si è mai spento. Tanto che, a sorpresa, Badgley è tornato a parlare dell'attrice 10 anni dopo la fine della loro storia d'amore. E lo ha fatto per ringraziarla: ritiene, infatti, che sia stato il legame con Blake a salvarlo da alcol e sostanze stupefacenti.

Penn Badgley ricorda Blake Lively

"Al di là della nostra relazione non credo che nessuno si sarebbe interessato a me pubblicamente", ha confidato l'attore in un'intervista a Variety, "Ad essere onesti, non ho mai lottato con le sostanze. Blake non beveva e penso che la nostra relazione in qualche modo mi abbia salvato dal costringermi a percorrere quella strada. Come chiunque sperimenti un certo grado di fama e ricchezza, mi è stata presentata la verità universale che non solo non rende la tua vita migliore o più facile, ma in realtà può complicare notevolmente le cose e renderti piuttosto infelice". Sarebbe stata proprio la relazione con Blake a salvarlo dall'imboccare una strada comoda ma potenzialmente distruttiva.

Penn Badgley è legato a Domino Kirke

Anche Badgley, come l'indimenticabile interprete di Serena Van Der Woodsen nella serie Gossip Girl, ha voltato pagina dopo la fine della loro storia d'amore. Dopo avere avuto una relazione con Zoe Kravitz, l'attore ha sposato la cantante Domino Kirke. La loro relazione, cominciata nel 2014, è stata ufficializzata con le nozze celebrate il 27 febbraio 2017. Nel 2020 la coppia ha dato alla luce un bambino, il piccolo James Badgley.