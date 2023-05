Sara Shaimi e Sonny Di Meo svelano il sesso del figlio che stanno aspettando Sara Shaimi e Sonny Di Meo svelano il sesso del figlio che aspettano le foto del baby show sono state condivise sui profili Instagram della coppia.

A cura di Stefania Rocco

A poche settimane dall’annuncio della gravidanza, Sarah Shaimi e Sony Di Meo svelano di stare aspettando una bambina. La coppia ha condiviso su Instagram le foto del gender reveal celebrato oggi insieme ad amici e parenti. Gli ex protagonisti di Uomini e donne avranno una femminuccia.

L’annuncio della gravidanza

Solo poche settimane fa, con un post condiviso su Instagram, Sara e Sonny avevano annunciato di stare aspettando il loro primo figlio. “Sara e Sonny, la coppia degli alti e bassi, come dirà qualcuno. O direttamente la coppia di pazzi. E sì, proprio così, siamo pazzi l’uno dell’altra da quel 28 maggio di tre anni fa”, avevano scritto per annunciare la dolce attesa, “le vere storie non hanno mai fine e noi lo sappiamo, vero amore? Avevamo proprio bisogno di un segno, di qualcosa di ancora più bello. Qualcosa di superiore. E sì, sei arrivato tu, il nostro baby”. A quell’annuncio ha fatto seguito l’annuncio arrivato poche ore fa.

Il matrimonio di Sara Shaimi e Sonny Di Meo

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono sposati a sorpresa lo scorso marzo. Le nozze sono arrivate in un periodo in cui la coppia aveva appena superato una crisi. La cerimonia in stile marocchino era stata celebrata a Rabat, capitale del Marocco, alla presenza di amici e parenti della coppia. Già all’epoca erano cominciate a circolare sui social una serie di indiscrezioni legate a una presunta dolce attesa in corso, indiscrezioni che sono state confermate a distanza di qualche mese fa quel momento quando i due hanno annunciato di stare aspettando il loro primo figlio. Sono invece ormai ampiamente alle spalle i rumors a proposito del presunto tradimento di Sonny che, secondo qualcuno, avrebbe determinato l'ultima separazione tra i due. La coppia ha chiarito a più riprese che il recenete flirt vissuto da Sonny sarebbe cominciato quando la storia con Sara si era già conclusa.