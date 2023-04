Sara Shaimi è incinta, aspetta un figlio da Sonny Di Meo: “Arrivi all’improvviso come un uragano” La coppia ha comunicato ai follower la lieta notizia con un post sui social. La foto che mostra l’ecografia, le prime rotondità del pancino di Sara e un lungo messaggio: “Ti abbiamo sognato dal primo giorno in cui ci siamo scelti, ti abbiamo voluto e desiderato tanto”.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo aspettano un figlio e non potrebbero essere più felici. Dopo un periodo di turbolenze e una crisi arrivata dopo due anni d’amore, la coppia ha optato per il ritorno di fiamma. Recentemente hanno annunciato il matrimonio e ora la notizia di un bebè in arrivo.

L'annuncio della gravidanza sui social

La coppia ha comunicato ai follower la lieta notizia con un post sui social. La foto che mostra l'ecografia, le prime rotondità del pancino di Sara e un lungo messaggio di riflessione: "Eccoci qua… proprio noi, Sara e Sonny, la coppia degli alti e bassi, dirà qualcuno, o direttamente la coppia dei pazzi. E sì, è proprio così, siamo pazzi l’uno dell’altra da quel 28 maggio di 3 anni fa", ricordano Sara e Sonny. "Abbiamo superato tante difficoltà, dal percorso interrotto dal lockdown, ai nostri litigi e separazioni, alle montagne russe che ci hanno sempre contraddistinto, ma quel periodo ormai fa parte del passato. Avevamo bisogno di un segno, di qualcosa di ancora più bello, qualcosa di superiore. E sei arrivato tu", continua il post.

Ti abbiamo sognato dal primo giorno in cui ci siamo scelti, ti abbiamo voluto e desiderato tanto, abbiamo fantasticato sul tuo visino già un anno fa, scaricando un’app per capire come sarebbe stato e a chi avresti potuto assomigliare […]. Eccoti qui, sei arrivato inaspettatamente come un uragano, travolgendoci di emozioni, ha avverato il nostro sogno più grande […]. Ci siamo sempre chiesti cosa si prova a diventare genitori. E adesso possiamo rispondere con sincerità che si provano un mix di emozioni, paura, confusione, smarrimento, ma soprattutto tanta gioia, il nostro cuore scoppia al solo pensiero.

Il matrimonio e il ritorno di fiamma dopo la crisi

I due si sono sposati il 5 marzo 2023, a tre anni dal loro primo incontro nel parterre di Uomini e Donne. Da allora hanno vissuto un’intensa storia d’amore che non ha rinunciato a turbolenze importanti. Lo scorso dicembre infatti sembrava che la relazione fosse arrivata al capolinea, quando l’ex tronista parlò pubblicamente di un tradimento di Sonny. Spuntarono persino le foto di lui con Aurora Colombo, ex volto del dating show, salvo poi tornare sui social con la notizia della crisi superata.