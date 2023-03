Sara Shaimi e Sonny Di Meo sposi, la cerimonia marocchina a Rabat e il rumors sulla gravidanza Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono convolati a nozze. La cerimonia si è svolta domenica 5 marzo in perfetto stile marocchino, a Rabat, alla presenza di amici e parenti. Tre cambi d’abito per la sposa rispettando le tradizioni e due per lo sposo, poi lo scambio di promesse e il taglio della torta.

A cura di Elisabetta Murina

Sarai Shaimi e Sonny Di Meo sono ufficialmente marito e moglie. La coppia è convolata a nozze nella giornata di domenica 5 marzo, come aveva anticipato qualche giorno fa sui social. Una grande festa in perfetto stile marocchino, a Rabat, con abiti caratteristici, scambio di promesse, taglio della torta, balli e tanto altro. C'è anche chi sostiene che l'ex tronista di Uomini e Donne sia in dolce attesa del primo figlio, motivo per cui avrebbe accelerato il matrimonio, ma per il momento si tratta solo di rumors.

Le nozze di Sara Shaimi e Sonny Di Meo

Sara Shaimi ha scelto di sposare Sonny Di Meo rispettando le proprie origini, vale a dire con una cerimonia marocchina celebrata nella città di Rabat, alla presenza di parenti e amici. Per l'occasione la sposa ha scelto tre diversi abiti tipici, come si vede da alcune foto e video condivisi sui social dagli invitati: uno verde e oro, l'altro rosa con pietre preziose e infine l'ultimo bianco in pizzo per il taglio della torta. Anche lo sposo si è cambiato d'abito, passando da uno smoking bianco e nero a un completo tipico marocchino. La giornata si è svolta all'insegna del divertimento e della serenità, tra balli e l‘ingresso degli sposi sulla tipica amaria, una struttura in legno sorretta da uomini. La coppia, nata all'interno di Uomini e Donne nel 2020 e che di recente si è ritrovata dopo il tradimento di lui, si è giurata amore eterno.

Sara Shaimi sarebbe incinta, l'indiscrezione

Secondo quanto riporta Gossip e Tv, "è evidente che Sara Shaimi sia in dolce attesa e per questo avrebbe deciso di sposare in fretta e furia il suo Sonny". Pare quindi, secondo alcune indiscrezioni, che i neo sposi accoglieranno presto in famiglia il loro primo bebè la prossima estate, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di nessuno dei diretti interessati. La coppia si è conosciuta nel 2020 a Uomini ne Donne, ma si è ritrovata solamente di recente: dopo un periodo di rottura per via del tradimento di lui con Aurora Colombo (ex corteggiatrice di Luca Salatino), lei ha deciso di perdonarlo e di costruire un futuro insieme.