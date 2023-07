Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti dopo Temptation Island nel 2021: la loro vita oggi Cosa fanno oggi Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti: parteciparono insieme a Temptation Island, nel 2021, ma la loro relazione ha avuto vita breve. Oggi lui ha ritrovato l’amore, ecco le ultime su lei.

A cura di Gaia Martino

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno partecipato a Temptation Island nell'estate del 2021 formando una delle coppie più chiacchierate e discusse degli ultimi anni sia per la loro differenza d'età (20 anni) che per l'eccessiva gelosia del giovane. Intanto fu proprio lui a tradire la compagna nel villaggio dei sentimenti, baciando la single Giulia Cerin. La relazione tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti non sopravvisse, infatti, al viaggio nei sentimenti. Fu lei a lasciarlo al falò di confronto, ma non si mostrò stupita da quanto accaduto: "È giusto che stia con una della sua età", disse successivamente. Lui, dopo il programma, ha partecipato – seppur brevemente – al Grande Fratello VIP. Ecco la loro vita oggi.

Tommaso Eletti dopo Temptation Island e Grande Fratello VIP: cosa fa oggi

Tommaso Eletti dopo Temptation Island prese parte al Grande Fratello VIP, nel 2021, nell'edizione con Soleil Sorge, le sorelle Selassié e Alex Belli, ma fu il primo concorrente ad essere eliminato. Attraverso il suo profilo Instagram sappiamo che è un istruttore di snowboard oggi e che, dopo la storia naufragata con Valentina Nulli Augusti, ha ritrovato l'amore. Nell'ultimo post pubblicato lo scorso giugno l'ex volto televisivo ha condiviso diverse immagini in compagnia di una ragazza che bacia, di cui però non si conosce il nome.

Valentina Nulli Augusti: foto e cosa fa oggi

Valentina Nulli Augusti, classe 1981, è ancora molto attiva sul suo profilo Instagram dove condivide numerosi scatti di sé e della sua vita. Nella descrizione del profilo non è specificata la sua occupazione, non sappiamo dunque se è ancora hostess di professione, come spiegato durante l'avventura nel programma. In dubbio anche la sua situazione sentimentale: attraverso gli scatti condivisi non ci sarebbe traccia di un uomo nella sua vita.