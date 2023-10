Alessandra De Angelis ha partorito, nato il quarto figlio con Emanuele D’Avanzo: “È l’ultimo giuro” L’ex concorrente di Temptation Island, già mamma di tre figli, racconta che il piccolo Ascanio è stato fatto nascere con qualche settimana di anticipo: “Mi hanno riempito di cortisone, ma era rischioso andare più avanti”. Emanuele D’Avanzo papà per la quarta volta: “Stessa emozione del primo figlio”.

A cura di Giulia Turco

È nato Ascanio, il quarto figlio di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. La coppia, che ha partecipato ad una passata edizione di Temptation Island nel lontano 2015, ha messo in piedi una grande famiglia. L’arrivo dell’ultimo figlio era stato annunciato la scorsa prima vera: è nato lunedì 30 ottobre 2023.

Gli ultimi giorni di gravidanza di Alessandra De Angelis

L’ex concorrente di Temptation Island, già mamma di tre figli, non ha rinunciato a raccontare per filo e per segno le emozioni degli ultimi giorni di gravidanza. Il piccolo Ascanio è stato fatto nascere con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza naturale, come ha raccontato ai suoi follower Alessandra: “Mi hanno riempito di cortisone, ma era rischioso andare più avanti. Ho le gambe gonfissime come un elefante, non riesco neanche a camminare, ma almeno questa volta ho potuto salutare i bimbi con calma, è stato tutto più tranquillo della volta prevedente”, ha fatto sapere. Al suo fianco, durante il ricovero in ospedale, è rimasta la mamma che ha trascorso con lei la notte. “Giuro che è l’ultimo”, ha scherzato poi pubblicando una foto insieme alla mamma e ironizzando sull’arrivo del quarto figlio. Poi finalmente Ascanio è venuto alla luce.

La nascita di Ascanio e l’annuncio della gravidanza

Nel frattempo il compagno Emanuele D’Avanzo ha raccontato sui suoi social la gestione del resto della famiglia. Ha accompagnato gli altri figli a scuola ed è corso in clinica da Alessandra. “L’emozione è la stessa di quando doveva nascere il primo figlio”, ha confidato ai suoi follower. In piena mattina poi è nato il piccolo colo Ascanio, di oltre tre chili. “Benvenuto al mondo piccolo amore di papà non vediamo l’ora di darti tutto l’amore che meriti! I tuoi fratellini non vedono l’ora di vederti”, ha scritto pubblicando uno scatto del fiocco che annuncia la nascita.

Alessandra De Angelis sta bene e sta recuperando le forze post parto, come ha raccontato via social: “Non mi esce la voce per il dolore che sto provando, ma so che passerà. Ascanio l’ho visto ed è stato stupendo….”. Già dallo scorso aprile aveva iniziato a raccontare della sua famiglia che presto si sarebbe allargata: “Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita ,Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo”.