Barbara d’Urso con l’ex Mauro Berardi per il figlio Emanuele: “Orgogliosa, ha fatto tutto da solo” Barbara d’Urso si lascia andare ad una delle rare dimostrazioni pubbliche di affetto per Emanuele, il figlio minore nato dalla relazione con Mauro Berardi. Entrambi presenziano alla presentazione di un film realizzato dal ragazzo, produttore per il cinema e per la tv: “Ne andiamo profondamente fieri. Un pezzo del mio cuore”.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso elogia il figlio Emanuele Berardi, produttore del film Shukran presentato nell’ambito di Alice Nella Città, manifestazione che fa parte del Roma Cine Fest. Da poco rientrata in Italia dopo il suo periodo di formazione all’estero, la conduttrice non poteva mancare alla presentazione dell’opera del figlio, al quale ha dedicato parole di orgoglio, con una rarissima dichiarazione in pubblico.

L'elogio al figlio Emanuele produttore cinematografico

Com’è noto infatti Barbara d’Urso non ama parlare del suo privato e sui suoi due figli, in particolare, ha sempre preferito spegnere i riflettori. Non è questo il caso però, visto che Emanuele (il più piccolo dei due figli avuti da Mauro Berardi) ha presentato pubblicamente un’opera cinematografica della quale la conduttrice va fierissima. “Lo sapete, non parlo mai dei miei figli”, ha scritto d’Urso a corredo di uno scatto sui social insieme ad Emanuele, sul red carpet di presentazione del suo lavoro. “Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L'hanno fatto rigorosamente da soli, ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l’orgoglio e l’emozione che ho provato durante la proiezione speciale di ‘Shurkan’”. Presente all’evento, lo stesso al quale la conduttrice si è fatta vedere insieme a Simona Ventura, anche l’ex compagno Mauro Berardi: “Ieri ero in sala per l’anteprima e ovviamente c’era anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri. E come sempre Emanuele Belardi un pezzo del mio cuore”.

Quando Emanuele Berardi partecipò a Scherzi a Parte con la mamma

Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore di Barbara d’Urso, ed è lontano dal mondo del gossip. Inizialmente ha seguito la passione per la fotografia, girando il mondo e realizzando diversi reportage. Oggi lavora anche come produttore per il cinema e per la tv e ha fondato Addictive Idea, società di produzione che ha sede a Milano e che vanta prestigiose collaborazioni per Mediaset e non solo. Nel 2020 ha prodotto anche uno dei programmi di Simona Ventura, Discoveting Super Simo, disponibile su Amazon Prime Video.

Nel 2018 Emanuele si è mostrato in una delle sue rarissime apparizioni davanti alla telecamera, per organizzare un brutale scherzo alla madre Barbara d’Urso andato in onda su Scherzi A Parte. D’accordo con la produzione, il ragazzo aveva fatto credere alla conduttrice che la sua residenza di Capalbio alla quale è legatissima, fosse stata messa a soqquadro per via di una festa un po’ troppo sopra le righe. La sua reazione era stata tutta da ridere, se non fosse che poco tempo dopo il video dello scherzo era stato rimosso dalle piattaforme Mediaset perché, accidentalmente, era stato mostrato il numero di cellulare di Emanuele. In seguito in girato è stato caricato nella versione corretta.