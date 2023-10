Barbara d’Urso nominata a La vita in diretta: “Prima la criticavano, adesso solo commenti positivi” A La vita in diretta, diretto competitor di Pomeriggio5, Simona Izzo parla di Barbara d’Urso, ex conduttrice del programma. “Prima aveva molti odiatori, adesso che è nell’ombra scrivono solo cose belle di lei”, ha fatto notare la regista nella trasmissione condotta da Alberto Matano.

A La vita in diretta si tessono le lodi di Barbara d’Urso. La conduttrice, ex volto di Pomeriggio5 prima che Myrta Merlino prendesse il suo posto a partire dall’inizio della stagione televisiva in corso, è stata oggetto di un’analisi di Simona Izzo, regista e attrice. Ospite del programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, Izzo ha tracciato un parallelo tra la conduttrice del programma che resta il diretto competitor de La vita in diretta e la cantante Madonna. Secondo la regista, a D’Urso starebbe accadendo quanto già accaduto a Madonna in termini di gradimento e popolarità.

L’analisi di Simona Izzo

In un segmento della trasmissione di Rai1, si stava discutendo di Madonna e dei suoi hater. “Adesso abbiamo parlato del suo bel ritorno. Però lei negli ultimi tempi è stata oggetto di feroci critiche degli odiatori. Molti la criticano perché dicono che si è trasformata. Le dicono che non sembra più lei e che sul viso non ha più i segni del tempo”, è stata la dichiarazione di Matano alla quale Simona si è agganciata per introdurre l’argomento:

Certo, è un classico. Perché se invecchi sei sciatta e brutta, se invece cerchi di fare delle cose per te vieni odiata perché non tutti possono raggiungere i tuoi risultati. La verità è che lei è una grande imprenditrice di sé stessa. Questa è una donna che è un capocomico, una produttrice, un’attrice, cantante, regista, una che sa fare tutto e che quindi viene odiata. E sai che ho notato delle cose in questo senso e ho fatto un’analisi. Ad esempio Barbara d’Urso che aveva anche molti odiatori. Adesso se vai sui social di Barbara, che è nell’ombra in questo momento, non ci sono più critiche, anzi ci sono solo cose belle e carine per lei. Come mai questo? Perché quando tu sei all’apice dà fastidio a molti. C’è qualcosa che non sopportano le persone. Non sopportano che qualcuno ce l’abbia fatta e continui a farcela. E come per barbara vale per Madonna. Lei non è una bambina, ha 65 anni, ed è una donna che è ancora attiva e in carriera, quindi lasciatela lavorare.

Che cosa sta accadendo sui canali social di Barbara d’Urso

Simona Izzo ha evidenziato un fenomeno impossibile da ignorare. Da qualche mese, infatti, il vento intorno a Barbara d’Urso, almeno sui social, è cambiato. Sono centinaia i commenti positivi che la presentatrice sta ricevendo da quando non è più al timone di Pomeriggio5. Tantissimi anche i confronti con Merlino, nuova conduttrice del programma. Un affetto rinnovato che la presentatrice potrebbe presto capitalizzare annunciando una nuova avventura televisiva.