Barbara d’Urso torna sugli schermi Mediaset in un servizio di Striscia: “La regina di Canale 5” È nella rubrica di ‘Fatti e Rifatti’ che fa la sua ricomparsa Barbara d’Urso, per la prima volta sugli schermi Mediaset dopo il suo addio. Il tg satirico ironizza sulle presunte lacune di Myrta Merlino, mettendo nero su bianco la posizione di Antonio Ricci sul cambio di guardia nel pomeriggio di Canale 5.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso torna sugli schermi Mediaset per la prima volta dalla sua ultima puntata di Pomeriggio 5. A dedicarle un servizio è Striscia La Notizia, che con tanto di satira mette a confronto l’era “gloriosa” della conduttrice con quella di Myrta Merlino, a capo del nuovo contenitore pomeridiano. Insomma, da che parte stia Antonio Ricci è piuttosto chiaro, d’altronde quel che pensa della cacciata di Barbara d’Urso il padre del tg satirico non aveva esitato a farlo sapere.

Il servizio di Striscia su Barbara d’Urso e Myrta Merlino

È nella rubrica di ‘Fatti e Rifatti' che fa la sua ricomparsa Barbara d’Urso, velatamente definita “la regina di Canale 5” nel servizio annunciato da Alessandro Siani. L’intero blocco gioca con sarcasmo sulla sostituzione della conduttrice e sulla rabbia non solo della stessa, ma anche del pubblico di Canale 5 che l’ha vista andare via. Striscia ironizza su quel saluto di Myrta Merlino a Barbara ad inizio stagione, suonato come un “addio, a mai più”, e sugli errori compiuti dalla nuova edizione del programma, a partire da quel gobbo in vista alle telecamere, che pare sia costato il licenziamento del regista. Poi ancora le gaffe di Merlino, definita con sarcasmo “giornalista errante”, giocando sul suo essere passata da Rai a La 7, prima di approdare a Mediaset. Sembra chiaro insomma, che per Antonio Ricci la regina del pomeriggio di Canale 5 sia soltanto una.

Antonio Ricci avrebbe voluto Barbara d’Urso a Striscia

Già nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia, Antonio Ricci aveva fatto sapere alla stampa di aver proposto a Barbara d’Urso di essere presente in studio nel corso del programma, mettendo in chiaro di avere un’opinione sulla conduttrice divergente da quella dell’azienda. “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore”, ha fatto sapere Ricci alla stampa. “Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco a gennaio. Aspettiamo”. A proposito di Myrta Merlino, si era esposto così: “So solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso, che sembrava un pilastro di Mediaset”.