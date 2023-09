Antonio Ricci e la proposta per Barbara d’Urso: “L’avrei voluta a Striscia insieme al Gabibbo” Nel corso della conferenza stampa di Striscia la notizia, Antonio Ricci ha rivelato di aver avanzato proposte anche a Barbara d’Urso. “Mi ha risposto che non può per questioni legali, ma ha detto che vuoterà il sacco da gennaio”, ha fatto sapere. “Myrta Merlino? So solo che è la fidanzata di Tardelli”.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso ha ricevuto proposte lavorative su più fronti, ma non ha ancora rivelato il futuro dei suoi progetti professionali. Mentre si gode il periodo di esperienza studio a Londra, diversi protagonisti della tv si sono esposti raccontando di averle avanzato proposte. Tra questi ora si scopre che c’è anche Antonio Ricci, che l’avrebbe voluta nel suo tg satirico.

La proposta di Antonio Ricci

Lunedì 25 settembre inizia la nuova stagione di Striscia La Notizia. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada saranno i due conduttori incaricati di dare, dal famoso bancone, il calcio d’inizio. È nel corso della conferenza stampa di presentazione che Antonio Ricci ha raccontato alcuni aneddoti relativi alle scelte di quest’anno, rivelando di aver avanzato proposte anche a Barbara d’Urso. “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore”, ha fatto sapere Ricci. “Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”. Sul nuovo volto del pomeriggio di Canale 5 Myrta Merlino, si è limitato a commentare: “So solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.

Quando torna in tv Barbara d’Urso

Il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset scade a dicembre 2023. Fino ad allora, nessun programma le è stato affidato e dunque è probabile che la conduttrice trascorra ancora qualche tempo nel Regno Unito, prima di tornare in Italia e dedicarsi a nuovi progetti. Per il momento non ha rivelato alcun indizio rispetto alle sue collaborazioni future, ma sicuramente a partire da gennaio 2024 la vedremo tornare in tv. Lo ha lascito intendere Antonio Ricci e lo ha rivelato, qualche giorno prima, anche Mara Venier, che ha raccontato di aver proposto alla conduttrice un’intervista nel suo salotto di Domenica In. “Ho invitato Barbara, il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”, ha fatto sapere zia Mara a SuperGuidaTv.