Striscia la Notizia finisce prima, Antonio Ricci svela il nuovo orario: il motivo riguarda anche il Gf Il papà di Striscia la Notizia presenta la nuova edizione pronta a partire lunedì 25 settembre con la conduzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Tante novità, l’uso dell’intelligenza artificiale, nuova sigla del Gabibbo e chiusura in anticipo rispetto alla scorsa stagione.

La nuova edizione di Striscia la Notizia è stata presentata quest'oggi negli studi televisivi alla presenza, tra gli altri, di Antonio Ricci e dei due conduttori che faranno l'esordio da lunedì 25 settembre, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Per l'occasione, è stata anche inaugurata la nuova piazza posta di fronte agli studi di Striscia e intitolata a Gianfranco D'Angelo, storico volto delle trasmissioni firmate da Ricci. La novità più importante resta probabilmente l'orario leggermente anticipato in chiusura e il motivo, come svelato dallo stesso Antonio Ricci, riguarda le trasmissioni Mediaset di prima serata, compreso ovviamente il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

A che ora finisce Striscia la Notizia

Antonio Ricci ha spiegato che quest'anno le puntate di Striscia la Notizia finiranno alle 21.25, almeno venti minuti prima rispetto alle scorse stagioni. Antonio Ricci ha spiegato: "Quest'anno Striscia finirà alle 21.25. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l'azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima".

Le parole di Antonio Ricci

Le parole di Antonio Ricci sullo scenario televisivo attuale rubano la scena. Su Myrta Merlino, per esempio: "Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l'ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D'Urso che sembrava un pilastro di Mediaset". Su Barbara D'Urso, Antonio Ricci ha confermato di un contatto con lei per aprire la puntata inaugurale: “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo". E sui cambi di casacca del mercato televisivo, una battuta anche su Fazio: "Ha fatto bene a lasciare la Rai. La sua parte da vittima è da Oscar. Ha fatto intendere che lo avevano cacciato quando aveva già un altro contratto. È noioso". Si parla anche di intelligenza artificiale che sarà al centro della sigla nuova del Gabibbo, App-però: "L'intelligenza artificiale verrà anche usata per uno stacchetto delle veline e nei servizi".

Il promo con il finto Vannacci: "Ci hanno minacciato"

Una battuta anche sul promo della 36esima edizione di Striscia la notizia con la versione deep fake del personaggio più discusso del momento, il generale Roberto Vannacci autore del libro "Il mondo al contrario": "Già dal promo abbiamo ricevuto le prime minacce". E sulla tecnologia del deep fake: "Siamo stati i primi a usare il deepfake in tv. Siamo partiti con Renzi, ora ci sono anche Allegri e Spalletti. Il limite dell'intelligenza artificiale, per ora, è l'ironia". Annunciata anche una nuova rubrica, Fascia e Orso, e un nuovo personaggio imitato da Dario Ballantini, il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.