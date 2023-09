Antonio Ricci: “Pier Silvio Berlusconi fa pulizia a Mediaset, ma lascia spazio a Tina Cipollari” Antonio Ricci ha detto la sua sulla rivoluzione voluta a Mediaset da Pier Silvio Berlusconi.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 25 settembre torna Striscia la Notizia. Sottotitolo: "La voce della veggenza", così Antonio Ricci rimarca la capacità del TG satirico di "vedere e dire prima" di tutti gli altri. Come riporta Il Fatto Quotidiano, Ricci ha anche parlato della rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset.

La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset, il parere di Antonio Ricci

Antonio Ricci si è espresso sulla nuova rotta di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha messo al bando il trash. Il padre di Striscia la Notizia, tuttavia, sembra avere qualche perplessità:

La pulizia in atto a Mediaset però per me è una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Ha al suo fianco e in tv Silvia Toffanin, che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma lascia spazio a Tina Cipollari!

E ha ironizzato: "Esiste un carteggio sulla cacciata di Tina poi fatta morire sul nascere anche sul Web. Esistono anche delle foto di Pier Silvio e Tina che Signorini ha insabbiato (ride, ndr)”.

La battaglia legale con Claudio Baglioni

Antonio Ricci si è espresso anche riguardo la causa per diffamazione che Claudio Baglioni ha intentato contro Striscia la Notizia per via della pubblicazione del libro Tutti poeti con Claudio. Ricci, a riguardo, ha dichiarato: "Baglioni tendo a dimenticarlo, come tutte le cose spiacevoli della vita. Lui è una figura molto triste, lo è sempre stato". E ha aggiunto che si sarebbe aspettato che l'artista replicasse alle critiche mosse dal tg satirico anziché ricorrere alle vie legali: