Uomini e Donne, Giucas Casella insiste: "Tina Cipollari nuda con me alle Maldive", la ipnotizza e la fa cadere Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa giovedì 16 maggio, Giucas Casella ha confermato di avere avuto una relazione con Tina Cipollari, poi l'ha "ipnotizzata" facendola cadere rovinosamente.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa giovedì 16 maggio è intervenuto Giucas Casella. L'illusionista era in studio per riparlare della presunta relazione che avrebbe avuto con l'opinionista Tina Cipollari circa 30 anni fa. Dopo avere dato la sua versione dei fatti ha anche "ipnotizzato" il noto volto della trasmissione condotta da Maria De Filippi, facendola cadere rovinosamente.

La verità di Tina Cipollari sulla relazione con Giucas Casella

Entrambi hanno concordato sul fatto di essersi conosciuti 30 anni fa in aeroporto. Giucas Casella ha ammesso: "Era bellissima, una Dea, ancora adesso sei bellissima. All'epoca non era famosa". In quell'occasione si sono scambiati i numeri di telefoni. Giucas ha assicurato che tra loro c'è stata una relazione. Tina non è dello stesso parere:

Ricordo questa conoscenza, ci siamo frequentati, andavamo spesso a cena. Ricordo il viaggio alle Maldive. Abbiamo visto le stelle? Non me le ricordo. Ricordo che non eravamo da soli, eravamo una comitiva. Piano piano la memoria ritorna. Pagò lui. Mi invitò, era un viaggio con altre persone, suoi amici che non conoscevo. Ha detto che abbiamo fatto di tutto e di più? Abbiamo fatto delle passeggiate, attività sportive.

Giucas Casella ipnotizza Tina Cipollari a Uomini e Donne

Giucas Casella, in un'intervista rilasciata a Nuovo, aveva detto che Tina Cipollari era focosa nell'intimità. Ma l'opinionista ha chiarito: "Non ricordo questa passione travolgente". E ha aggiunto: "Parliamo di tantissimi anni fa, ho viaggiato tantissimo, non conservo solo quel ricordo. Questo viaggio alle Maldive me lo ricordo, però alcuni dettagli, episodi, non me li ricordo. Che io uscivo dall'acqua completamente nuda…non è mia abitudine denudarmi". Giucas ha insistito: "Era nuda, eravamo da soli". Ma per l'opinionista è stata solo "una bellissima amicizia". L'illusionista, quindi, l'ha "ipnotizzata" facendola cadere rovinosamente.

