Fuori il regista di Pomeriggio5 dopo una sola puntata, lo aveva voluto Myrta Merlino Ermanno Corbella è stato il regista di Pomeriggio5 per una sola puntata. Mediaset ha deciso di sostituirlo a meno di 24 ore dal debutto. Era stata Myrta Merlino, che con lui aveva lavorato a L’aria che tira, a volerlo in trasmissione.

A cura di Stefania Rocco

A una sola puntata dal debutto, Ermanno Corbella lascia Pomeriggio5. Secondo Davide Maggio, il regista voluto da Myrta Merlino, nuova conduttrice del programma in sostituzione di Barbara d’Urso, è stato sostituito a poche ore dall’esordio. Non sarebbe piaciuto l’operato del professionista, arrivato alla regia del contenitore pomeridiano di Canale5 firmato Videonews su espressa richiesta della nuova padrona di casa che con lui ha lavorato per anni a La7. A finire sotto la lente di ingrandimento una serie di sbavature nella scelta (anche) delle inquadrature per la prima di Pomeriggio5.

Myrta Merlino: “Ermanno Corbella un vero martire”

L’affetto di Merlino nei confronti del regista Corbella l’aveva spinta a pubblicare un post sui social nel 2019 per fare pubblicamente all’amico e professionista gli auguri di compleanno. “Auguri Ermanno! Il vero martire di L'aria che tira”, aveva scritto la giornalista, “Ore e ore chiuso in regia, ogni giorno… è un miracolo che resista! Meno male che c'è lui, senza sarei persa!”. Corbella aveva preso il posto di Massimo Fusi, regista di Pomeriggio5 fino alla scorsa stagione, quella che ha segnato l’addio di Barbara d’Urso.

La carriera di Ermanno Corbella

Classe 1955, Corbella si è appassionato alla regia fin da giovanissimo. Il primo lavoro importante arrivò con Aboccaperta, programma condotto da Gianfranco Funari su Telemontecarlo. Era arrivato in Rai e Mediaset qualche anno dopo, seguendo proprio Funari e abbracciando la regia di trasmissioni quali Mezzogiorno italiano, Mezzogiorno è e di Funari news. Per Italia1 ha diretto la regia di Moby Dick e Ciro il figlio di target per poi fare il suo esordio su La7 nel 2001 con il talk show sociale Foibe. Era tornato a Canale5 per curare la regia di Matrix. Sempre Corbella è stato regista del film il film Tutto Teo, ovvero il Teo Mammuccari show.