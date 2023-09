Il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, c’è l’effetto novità agli ascolti tv C’è stato l’effetto novità per Myrta Merlino agli ascolti tv: la prima puntata di questa edizione ha fatto meglio di quella dell’anno scorso.

Il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque è buono per gli ascolti tv. C'è stato l'effetto novità con un netto di 1.633.000 spettatori per il 21.37% di share nella prima parte (dalle 16.55 alle 17.44). La seconda parte, in onda dalle 17.48 alle 18.25, è stata vista da 1.572.000 spettatori netti con il 19.33% di share. Il segmento dei saluti finali: 1.482.000 spettatori netti, 16.57% di share. Sono risultati buoni soprattutto se rapportati con la prima puntata della scorsa stagione con la conduzione di Barbara D'Urso.

Il confronto con la prima puntata dell'anno scorso

Un anno fa, la prima puntata di quella che è stata l'ultima edizione condotta da Barbara D'Urso ha fatto segnare il 18.71% nel segmento di presentazione (dalle 17.26 alle 17.43) con un netto di 1.397.000 spettatori. A seguire, dalle 17.46 alle 18.26, 1.318.000 spettatori con il 17% di share. I saluti finali al 14.14% per 1.217.000 spettatori netti.

L'esordio di Myrta Merlino e i saluti a Barbara D'Urso

Sul piano dei contenuti è ancora presto per dare giudizi ma, come ha ben scritto Stefania Rocco per Fanpage.it, l'emozione ha giocato un ruolo fondamentale nella prima puntata, forse perché Myrta Merlino è ben consapevole dell'inevitabile confronto con chi l'ha preceduta. Serviranno tempo e polso. La nuova conduttrice ha reso omaggio alla regina uscente del pomeriggio in questo modo: L’esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque è fatto di grande emozione e di saluti a Barbara D’Urso: “Ha condotto con grande successo questa trasmissione”. Due differenze con l’anno scorso: "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, quindi ciao Barbara, grazie". Le novità più importanti sono state la presenza del pubblico, l'apporto di nuovi volti come opinionisti, anche personaggi non abituati al ruolo come Claudio Amendola, e la presenza – questa, invece, ingombrante – di un gobbo di carta che ha fatto capolino anche in qualche tweet malizioso. C'è tutto il tempo per migliorare.