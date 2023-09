Myrta Merlino e la “pietra di sale” nello studio di Pomeriggio5, poi la sorpresa di Marco Tardelli Myrta Merlino porta con sé una pietra di sale nello studio di Pomeriggio5 per la prima puntata. Si tratterebbe di un portafortuna per la conduttrice, alle prese con il suo debutto con la trasmissione pomeridiana di Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Myrta Merlino porta con sé una pietra di sale nello studio di Pomeriggio5. Si tratterebbe di un portafortuna che la giornalista ha voluto con sé nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale5 in occasione del suo debutto. Myrta, oggi lunedì 4 settembre, si è trovata per la prima volta di fronte al pubblico del programma del quale ha ereditato la conduzione da Barbara d’Urso. Per la giornalista, reduce dalla lunga esperienza con L’aria che tira su La7, si tratta della prima volta sulle reti Mediaset.

Il commento di Myrta Merlino dopo la prima puntata

Chiusa la prima puntata e superata l’emozione del debutto, Myrta ha affidato a una Instagram story lo stato d’animo connesso alla sua prima apparizione da conduttrice di Pomeriggio5. “Ragazzi si torna a casa. Mamma mia, che giornata! Abbiamo portato a casa la pelle, sono molto felice. Che gioia avere Claudio Amendola con me. È stato così importante, è il primo grande ospite. Trovo che abbia fatto un discorso bellissimo. E poi quando è entrato Marco in studio…che gioia! Ciao, a domani!”, ha fatto sapere la giornalista, ringraziando l’amico Claudio Amendola per l’intervento sul caso dello stupro di Palermo e il compagno Marco Tardelli per la sorpresa ricevuta in studio.

I saluti a Barbara d’Urso di Myrta Merlino

In apertura della puntata di Pomeriggio5, Myrta Merlino ha voluto salutare la conduttrice uscente Barbara d’Urso. “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie”, l’ha ringraziata Myrta prima di andare avanti, non senza qualche esitazione, con la puntata. D’Urso, per il momento, non ha commentato la prima puntata di Pomeriggio5 senza la sua condizione. L’ex conduttrice Mediaset, nelle ore immediatamente precedenti il debutto della collega, aveva fatto sapere di essere in procinto di imbarcarsi su un aereo per la prima volta da anni per “l’inizio di una nuova avventura”, la cui natura non ha specificato.