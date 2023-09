La vita privata di Myrta Merlino: il compagno Marco Tardelli, i gemelli e la figlia Caterina Arcuri Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio5 al posto di Barbara D’Urso, è madre di tre figli: i gemelli Pietro e Giulio nati dalla relazione con Domenico Tucci e Caterina, nata dalla storia con Domenico Arcuri. Oggi è felicemente impegnata con Marco Tardelli.

A cura di Gaia Martino

Myrta Merlino è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D'Urso: dopo 12 anni alla guida de L'Aria Che Tira su La7, approda nel pomeriggio di Canale5 per dare un nuovo volto al programma. Mamma di tre figli, è legata sentimentalmente all'ex calciatore e allenatore Marco Tardelli. Prima di conoscerlo, è stata legata a Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e ad un altro uomo, Domenico Tucci, padre dei suoi primi due figli, i gemelli Pietro e Giulio Tucci.

Chi è Marco Tardelli, l'attuale compagno di Myrta Merlino

Marco Tardelli, classe '54, è l'ex calciatore e allenatore che ha conquistato Myrta Merlino circa sette anni fa. Cinque volte campione d'Italia con la Juventus, campione del mondo con la nazionale italiana dell'82, è uno delle icone sportive del calcio italiano e mondiale. Dopo il ritiro dalla pratica agonistica, iniziò la sua carriera da allenatore: ha guidato l'Italia Under 23, poi l'Under 21, l'Inter, il Bari, l'Arezzo. Nel 2006 entrò nel consiglio di amministrazione della Juventus, ma si dimise dopo un anno. Divenuto opinionista sportivo, dal 2023 conduce su Rai3 il programma L'avversario – L'altra faccia del campione, nel quale incontra e intervista i grandi campioni dello sport.

Myrta Merlino e Marco Tardelli

Ha incontrato la Merlino sette anni fa, "Lui è l'amore della maturità, l'amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell'altro e che mi ha permesso di credere ancora in qualcosa di speciale" ha raccontato lei recentemente in un'intervista a Chi. In programma non ci sarebbe il matrimonio, ma entrambi desiderano trascorrere il resto dei giorni insieme.

Il primo amore con Domenico Tucci e i gemelli Pietro e Giulio

Myrta Merlino, quando aveva circa 24 anni, è stata legata sentimentalmente a Domenico Tucci, uomo dal quale ha avuto i primi figli, i gemelli Pietro e Giulio, oggi 27enni, e che avrebbe sposato, stando alle informazioni che circolano sul suo conto. Insieme a Tucci è stata vittima di un momento molto difficile della sua vita. Stando ai racconti rilasciati a Libero, la conduttrice partorì da sola perché il marito, poco prima che nascessero i gemelli, ebbe un incidente. "Mimì entrò in coma dopo un brutto incidente. Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti".

Myrta Merlino con i figli Pietro e Giulio Tucci

La storia con Domenico Arcuri e la figlia Caterina

Dagli inizi degli anni 2000 fino al 2016, Myrta Merlino è stata legata all'ex amministratore delegato di Invitalia e Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, con cui ha avuto una figlia, Caterina, nata nel 2004, scrive Wikipedia. Lo scorso 5 giugno mamma Myrta ha dedicato parole d'amore alla figlia: "Sei così speciale, così capace di resistere all’omologazione, ai pensieri confezionati da altri, alle semplificazioni, alle mode, all’indifferenza, alle scorciatoie, alle furbizie e agli opportunismi. Ti fissi sempre l’asticella così alta…e fai bene perché poi prendi la rincorsa e voli, perché non hai paura dei no, dei silenzi e delle solitudini. Perché non hai paura mai di essere te stessa".

La conduttrice non avrebbe mai sposato Arcuri, così come specificato in una nota diffusa da Dagospia nel 2017: "Ci sembra pertanto doveroso precisare che Domenico Arcuri non ha mai contratto matrimonio con la suddetta giornalista, con la quale ha convissuto solo nel passato, e dalla quale ha avuto una figlia".