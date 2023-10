Simona Ventura insieme a Barbara d’Urso, dopo Mara Venier altra pace siglata nello stesso giorno Doppio armistizio pubblico in un solo giorno con Simona Ventura, che a poche ore dall’abbraccio in Tv con Mara Venier, si mostra in pubblico con Barbara d’Urso alla presentazione di un film a Roma.

A cura di Andrea Parrella

Per Simona Ventura quella di domenica 29 ottobre è stata una simbolica giornata della pace in cui, se pure sotto il profilo della mera apparenza, è avvenuto il disgelo prima con Mara Venier e poi, in serata, con Barbara d'Urso. Con entrambe Ventura aveva avuto dei trascorsi poco idilliaci, che si sono risolti con due momenti rappacificanti.

L'incontro tra Simona Ventura e Barbara d'Urso

Se con Venier è avvenuta la pace in diretta, a Domenica In, Simona Ventura e Barbara d'Urso si sono ritrovate fianco a fianco a posare per la gioia dei fotografi all’evento capitolino Alice nella Città per la presentazione di Shukran, un film tratto dal libro di Giovanni Terzi, compagno di Simona. Motivo della presenza di D'Urso è che tra i produttori c'è la Addictive Ideas di Emanuele Berardi, figlio della conduttrice ex Mediaset, in attesa di ricollocazione. trattato della prima collaborazione tra Ventura e il produttore, che era stato tra i suoi autori in passato, non si può negare che l'immagine delle due donne di spettacolo abbia una sua notiziabilità e sia un toccasana per i fotografi.

“Non vado da Barbara D'Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”, così aveva risposto Simona Ventura al Festival della Tv di Dogliani quando le era stato chiesto il motivo dei mancati incontri televisivi con la collega. Sarà curioso capire se e in quale luogo televisivo si ritroveranno le due dopo questo riavvicinamento.

La pace con Mara Venier

All'ora di pranzo c'era stato invece l'armistizio televisivo tra Mara Venier e Simona Ventura, ospite del blocco dedicato a Ballando con le Stelle di Domenica In. "Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate", aveva raccontato Ventura in un'intervista di alcuni anni fa, chiarendo il motivo del suo distacco dalla conduttrice. Ieri l'abbraccio in Tv a sancire la pace.