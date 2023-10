Mara Venier e Simona Ventura si abbracciano a Domenica In: “Sei cambiata e sono felice per questo” Dopo anni di contrasti, Mara Venier e Simona Ventura fanno pace pubblicamente nello studio di Domenica In. La padrona di casa rivolgendosi alla sua ospite ha commentato: “Sei cambiata, credo che l’amore ti abbia fatto cambiare. Tu sei un’altra persona. Sono molto felice di questo”. È seguito un tenero abbraccio.

A cura di Gaia Martino

La presenza di Simona Ventura nello studio di Domenica In oggi, domenica 29 ottobre, sancisce la pace con Mara Venier dopo anni di contrasti. Le due in diretta su Rai Uno si sono abbracciate calorosamente dopo un botta e risposta affettuoso. "Tu sei un'altra persona e sono felice per questo". Mara Venier e Simona Ventura sono unite da trascorsi privati e professionali che per molti anni le hanno tenute distanti.

L'abbraccio tra Mara Venier e Simona Ventura a Domenica In

Mara Venier a Domenica In oggi ha avuto in studio il cast di Ballando con le stelle e tra gli ospiti anche Simona Ventura, concorrente del talent. Nel commentare le esibizioni, la padrona di casa ha dichiarato: "Ci metti tanta grinta, è venuta fuori tutta. Tu interpreti, ma rimane sempre viva la tua personalità, il tuo modo di essere". "La vita, i dolori, ti fanno essere in un modo e alcuni lati del carattere li seppellisci. Sto mescolando tutto con questa esperienza" ha risposto la Ventura. Così Mara Venier si è lasciata andare ad una considerazione che ha fatto sciogliere entrambe in un tenero abbraccio: "Volevo dirti che mi piace tanto quando parli della tua vita. Quando dici che sei cambiata, è vero. Sei cambiata, credo che l'amore ti abbia fatto cambiare. Giovanni (Terzi, ndr) ti ha fatto cambiare, tu sei un'altra persona. Sono molto felice di questo".

Cosa era successo tra Mara Venier e Simona Ventura

Mara Venier e Simona Ventura dal 2010 al 2018 sono state unite da un legame familiare. La presentatrice di Citofonare Rai2 in quel periodo è stata sentimentalmente legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito della Venier. Quel legame influì sul rapporto dei due volti televisivi, ma i motivi furono svelati solo tempo dopo. Il fatto che non corresse buon sangue emerse nel 2015 quando le due si resero protagoniste di duri botta e risposta televisivi. Poi la Ventura, dopo la separazione da Carraro, chiarì i motivi della distanza: "Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate", disse. Entrambe, visto l'epilogo della loro conoscenza, si sono lasciate i dissapori alle spalle e nello studio di Domenica In hanno chiarito con un tenero e commosso abbraccio.