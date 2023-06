“Perché non sono mai stata ospite di Barbara D’Urso”, parla Simona Ventura Simona Ventura, rientrata in Rai dopo un lungo periodo trascorso sulle reti Mediaset, precisa di non essere mai stata ospite delle trasmissioni della collega Barbara d’Urso per un motivo preciso, indipendente dalla sua volontà.

A cura di Stefania Rocco

Per quale motivo Simona Ventura, nel lungo periodo trascorso sulle reti Mediaset, non è mai stata ospite dei programmi condotti da Barbara d’Urso? È quanto è stato chiesto alla conduttrice durante il Festival della Tv di Dogliani, una domanda arrivata dal pubblico cui Simona ha deciso di rispondere svelando i motivi che l’avrebbero tenuto lontana dalle trasmissioni della collega. A sorpresa, SuperSimo ha svelato di non avere avuto ruolo alcuno in questo mancato incontro. Al contrario, lascia intendere che la responsabilità sia da attribuire alla collega.

Simona Ventura: “Non sono escludente, sono gli altri”

“Non vado da Barbara D'Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”, così ha risposto Simona quando le è stato chiesto il motivo dei mancati incontri televisivi con la collega. Peraltro, Simona ha trascorso un lungo periodo a Mediaset. Dopo avere abbandonato la Rai – anche in seguito alla sospensione dell’Isola dei famosi (successivamente passata su Canale5) – Simona ha collaborato in più di un’occasione con Maria De Filippi. Erano targati Fascino due dei programmi condotti da Ventura su Canale5, Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island Vip. Negli anni, inoltre, è stata ospite di diverse trasmissioni televisive del Biscione. Con la D’Urso, tuttavia, non c’è mai stato un incontro televisivo.

I trascorsi tra Simona Ventura e Barbara D’Urso

Esiste però un precedente che potrebbe avere minato il rapporto tra le due conduttrici. In passato – era l’estate del 2021 – a Simona fu chiesto chi preferisse tra Barbara e Mara Venier, compagna di Nicola Carraro (padre di Gerontologhi Carraro, ex compagno della Ventura). Lacciando intendere di non avere rapporti particolarmente buoni con nessuna delle due, Simona rispose: “Preferisco la pizza”. La conduttrice ha però voluto Emanuele Berardi, figlio di Barbara, tra gli autori del suo Discovering Simo, andato in onda su Real Time.