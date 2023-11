Simona Ventura e gli abbracci con Mara Venier e Barbara D’Urso: “Tra donne intelligenti si fa pace” Simona Ventura a Casa Chi parla della sua esperienza a Ballando Con Le Stelle, poi sulla pace fatta con Mara Venier e Barbara D’Urso dopo anni di gelo: “Si può perdere tempo con queste cose? Tra donne intelligenti si fa pace, si va avanti. Sarebbe l’ora che le donne inizino ad unirsi”.

A cura di Gaia Martino

Simona Ventura, ospite di Casa Chi, ha parlato del suo percorso a Ballando con le stelle: "Sono tra le favorite, non la favorita" ha spiegato la concorrente che nel programma di Milly Carlucci si esibisce in coppia con Samuel Peron. La conduttrice televisiva ha poi commentato il rapporto ritrovato con Mara Venier e Barbara D'Urso dopo anni di gelo: "Tra donne intelligenti si va avanti".

Le parole su Mara Venier e Barbara D'Urso

Simona Ventura a Domenica In ha sancito la pace con Mara Venier dopo anni di gelo. In merito al rapporto ritrovato con la "zia degli italiani" e con Barbara D'Urso, la conduttrice ha spiegato: "Ho riabbracciato anche Barbara D'Urso nello stesso giorno. Andai da Mara, mi aveva invitato per lo spazio di Ballando e dissi di sì con grande entusiasmo. Non si può più perdere tempo con queste cose. Poi andai alla presentazione del film tratto dal libro di Giovanni che hanno prodotto il figlio di Barbara e la socia. Ho incontrato Barbara e abbiamo fatto la foto insieme. Tutti hanno detto di ricordare il 29 ottobre. Con quelle che succede, ma chi se ne frega ragazzi. Si può perdere tempo con queste cose? Tra donne intelligenti si fa pace, si va avanti. Sarebbe l'ora che le donne inizino ad unirsi".

L'avventura a Ballando con le Stelle

Simona Ventura si definisce "tra le favorite, non la favorita" tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. "Ho ballato da piccola, ma ballavo per ridere. Tutto però è come andare in bicicletta, oggi mi diverto molto di più rispetto al ballo tecnico". Secondo il suo parere, in lizza per la vittoria ci sarebbe Wanda Nara: "Ritengo che Wanda Nara sia un passo davanti a me, ci vogliamo un gran bene. Chiunque vinca tra noi due (Giovanni Terzi, ndr) e anche Paola (Perego, ndr) io sono felice. Vuol dire che il trio porta a casa un piazzamento". Alla domanda sugli scontri con la giuria, la Ventura ha chiarito che non ha mai avuto motivo di litigare nel programma di Milly Carlucci: "Ci tengo molto. Io non litigo con la giuria, sono un busto che si piega ma non si spezza. Non litigherò mai. Non ne avrei motivo".