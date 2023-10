Lucarelli a Simona Ventura: “Hai ricominciato con modestia”, poi la frecciatina a Barbara d’Urso Simona Ventura si esibisce sulle note di un samba al debutto a Ballando con le stelle e convince i giurati. Spazio a Selvaggia Lucarelli che commenta ascese e caduta nel corso della sua lunga carriera, creando un parallelismo con quanto accaduto a Barbara d’Urso: “Hai saputo ricominciare con modestia e senza andare all’estero per poi postare in inglese”.

Simona Ventura si esibisce sulle note di un samba nella puntata di apertura della nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara insieme al compagno Giovanni Terzi e alla collega Paola Perego, insieme alla quale conduce Citofonare Rai2, è stata convincente come spesso è accaduto lungo l’arco della sua carriera, dimostrando di sapere riempire palco e scena con un misto tra presenza e professionalità. La sua esibizione è servita da aggancio a Selvaggia Lucarelli per farle i complimenti, ricordando i suoi esordi in una delle trasmissioni di Ventura, e per lanciare una frecciatina a Barbara d’Urso.

Il commento di Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione di Simona Ventura

Dopo avere visto Simona ballare – e farlo bene – Lucarelli ha così commentato la sua performance: “Devo dire una cosa un po’ complicata e spero di non essere fraintesa. Io ho cominciato a fare questo mestiere grazie a Simona Ventura, nel senso che ero una sconosciuta e lei mi ha chiamato nel suo programma. Ho cominciato lì. Sono passati 20 anni e oggi io sono qua e tu sei lì. Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria e invece penso che sia una tua vittoria. Hai dimostrato di essere una che anche quando la carriera va meno bene come succede a tutti, ha saputo reinventarsi, ha saputi ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente. Rimanendo qui, facendo cose più piccole con pazienza e modestia. Oggi sei qua e io lo apprezzo – a parte che sei a Ballando con le stelle, non alla sagra della porchetta – però un domani tu potresti essere qua e io lì. comunque sei stata pazzesca”. Il riferimento a Barbara d’Urso, volata a Londra dopo l’uscita da Pomeriggio5, è chiaro.

La risposta di Simona Ventura: “Felice di fare anche Citofonare Rai2”

“Intanto, del fatto che tu sia qui e che tutti quelli che ho lanciato e che hanno avuto successo, credo che il loro successo sia il mio successo. Ho veramente fatto tante cose ma non sono mai tornata indietro nelle cose che ho fatto. Ho sempre cercato di andare avanti. Citofonare Rai2, per esempio, è una piccola trasmissione che sta crescendo e io sono molto felice che Paola mi abbia chiamato e che insieme riusciamo a fare anche questo”, ha risposto Ventura, citando la trasmissione che conduce su Rai2. “Ah, l’hai detto!”, ha evidenziato Mariotto e Ventura ha concluso: “Eh sì, insomma, proprio scema no”.