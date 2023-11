I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni ultima puntata del 13 novembre: la figlia di Lojacono in pericolo Le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction con Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino e Antonio Folletto, in onda lunedì 13 novembre alle ore 21.20 su Rai1. Questo episodio, dal titolo Inganni, è l’ultimo della quarta stagione.

Le anticipazioni dell'ultima puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 4, in onda lunedì 13 novembre alle ore 21.20 su Rai1. Il nuovo episodio si chiama "Inganni" ed è tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nel cast come sempre, tra gli altri: Alessandro Gassmann, Antonio Folletto, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino e Carolina Crescentini. Il caso di puntata coinvolge la storica sartoria di Salita Vetriera dove viene trovato morto con un colpo di forbici il sarto Nunzio Coppola. Toccherà ai Bastardi fare giustizia ma nel frattempo il buon nome di Lojacono è sempre più a rischio e quel che è peggio è che anche sua figlia Marinella questa volta rischia la vita.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni quarta e ultima puntata del 13 novembre

Nella quarta ed ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, intitolata "Inganni", nella storica sartoria di Salita Vetriera, si fa una scoperta scioccante. Il sarto Nunzio Coppola è stato trovato morto con un colpo di forbici, una violenza inaudita inflitta a un anziano tanto amato. Chi può aver commesso un atto così brutale? Ancora una volta, spetta ai Bastardi addentrarsi in questa oscura vicenda per assicurare giustizia. Nel frattempo, il cerchio delle indagini della Procura si stringe intorno a Lojacono, mettendo la squadra dei Bastardi in serio pericolo, proprio quando la vita di Marinella, la figlia dell’Ispettore, è in bilico.

L'attesa di una quinta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone

La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone è stata diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca che hanno guidato un cast stellare: Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D'Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Serena Iansiti, Paolo Sassanelli, Ninni Bruschetta e Paola Tiziana Cruciani. Prodotto da Rai Fiction e Clemart srl, tutte le puntate sono tratte dalla serie "I Bastardi di Pizzofalcone" scritti da Maurizio De Giovanni e pubblicati da Einaudi Stile Libero. Dopo la quarta e ultima puntata di questa avvincente serie, molti si chiedono se ci sarà o meno una quinta stagione. Non è ancora ufficiale, ma dovrebbe esserci una quinta e ultima stagione.