I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni terza puntata del 6 novembre: Lojacono rischia la vita Le anticipazioni della terza puntata della fiction con Alessandro Gassmann e Antonio Folletto, in onda lunedì 6 novembre alle ore 21.20 su Rai1. Questo episodio, dal titolo Angeli, è tratto dai libri di Maurizio de Giovanni.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su I bastardi di Pizzofalcone 4 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della terza puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 4, in onda lunedì 6 novembre alle ore 21.20 su Rai1. Il nuovo episodio si chiama "Angeli", tratto dall'omonimo romanzo di Maurizio de Giovanni, e nel cast ci sono tra gli altri Alessandro Gassmann, Antonio Folletto, Massimiliano Gallo e Carolina Crescentini. La squadra dovrà indagare sulla morte di Nando Iaccarino, personaggio assai conosciuto nell'ambito automobilistico dagli uomini di Pizzofalcone. Nel frattempo, anche Lojacono rischia di essere scoperto

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni terza puntata del 6 novembre

La quarta puntata della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni si apre con un omicidio particolarmente efferato. Ad essere trovato senza vita nella sua officina, infatti, è Nando Iaccarino, un uomo particolarmente conosciuto nella zona, la cui morte sembra essere piuttosto sospetta e lascia tutti particolarmente sconcertati. Le indagini partono nell'immediato e e gli uomini della squadra, dopo le prime ricostruzioni, decidono di battere la strada del mondo del lusso, che si intreccia più volte col passato della vittima, gettando luce anche su alcuni punti più oscuri che rendono questo omicidio ancora più misterioso.

La verità su Lojacono sta per essere scoperta

Nel frattempo tutti continuano le ricerche di Lojacono, che ancora non si trova e continua abilmente a nascondersi, ma accade qualcosa che potrebbe mettere a repentaglio il suo piano. Una persona, infatti, comparsa improvvisamente e arrivata in città contro ogni aspettativa, rischia di mettere a dura prova la resistenza dell'ispettore, ma soprattutto di fare andare all'aria l'intera organizzazione orchestrata da Lojacono che, quindi, qualora dovesse essere scoperto, sarebbe in serio pericolo di vita.