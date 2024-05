Annullata la conferenza dei paesi Big 5 all’Eurovision 2024: “Artisti concentrati sulle prove”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'EBU, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che la conferenza stampa dei paesi finalisti Big 5 e Svezia, all'Eurovision Song Contest 2024, in programma per oggi alle 18.30, è stata annullata. Il clima a Malmo non sarebbe sereno: oltre alle proteste per la partecipazione dell'Israele alla gara, nelle ultime ore è giunta notizia di un presunto incidente che avrebbe coinvolto Joost Klein. Il cantante che rappresenta i Paesi Bassi non si è presentato alle prove della finale.

Salta la conferenza stampa dei Big 5 e Svezia della finale dell'ESC 2024

"Si prega di notare che la conferenza stampa dei Big 5 & Sweden, originariamente prevista per le 18:30, è stata cancellata perché tutti gli artisti vogliono concentrarsi sulle prove". Così l'EBU ha comunicato che la conferenza stampa dei Big 5 e Svezia, paese che ospita l'evento, è stata annullata per permettere agli artisti di prepararsi per la finale di domani. Questa sera sono in programma, infatti, le prove che vedranno le giurie impegnate a stilare la classifica che sarà svelata al pubblico durante la diretta.

Salta dunque l'evento in agenda che avrebbe visto tra i protagonisti Angelina Mango insieme al francese Slimane, al britannico Olly Alexander, gli spagnoli Nebulossa, il tedesco Isaak e i norvegesi in gara per la Svezia Marcus & Martinus.

Le tensioni delle ultime ore a Malmo

Non è escluso che l'EBU preferisca evitare al momento incontri con la stampa. All'indomani della seconda semifinale, a Eden Golan, rappresentante dell'Israele, è stato consigliato di non lasciare la camera d'albergo se non per le prove sul palco della Malmo Arena a causa della protesta di migliaia di manifestanti, tra cui anche Greta Thunberg, che chiedono la sua esclusione dalla gara. Ma non è tutto. Nelle ultime ore si è sollevato un alone di mistero attorno a Joost Klein, qualificato per la finale per rappresentare i Paesi Bassi, che non si è presentato sul palco per le prove. Non ci sono conferme riguardo l'improvviso forfait: l'EBU ha affermato che starebbe indagando su un presunto incidente che lo avrebbe coinvolto.