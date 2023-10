I bastardi di Pizzofalcone 4: trama, cast e puntate della fiction con Alessandro Gassmann La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone riparte da lunedì 23 sempre in onda in prima serata su Rai1. Grande protagonista è Alessandro Gassmann che interpreta il protagonista dei libri di Maurizio de Giovanni, l’ispettore Lojacono. Dopo essere stato rapito e picchiato, lo ritroveremo costretto lontano dagli affetti e dai suoi colleghi.

I bastardi di Pizzofalcone 4, quarta stagione della fiction con Alessandro Gassmann, inizia lunedì 23 ottobre alle ore 21.20. Tratta dalla saga di romanzi di Maurizio de Giovanni, I Bastardi di Pizzofalcone, la quarta stagione riprende da dove l'avevamo lasciata con l'Ispettore Lojacono rapito e picchiato che dovrà allontanarsi da tutti i suoi affetti e dai suoi colleghi. Una delle novità delle scorse stagioni, Maria Vera Ratti, in questa stagione non ci sarà. La quarta stagione della fiction si compone di quattro episodi principalmente ambientata nella città di Napoli.

Le anticipazioni della prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 4: che fine ha fatto Lojacono

Il primo episodio de I bastardi di Pizzofalcone 4 ripartono ovviamente dall'adrenalinica ed epica conclusione della precedente stagione. Che fine ha fatto l'ispettore Lojacono, svanito nel nulla mentre andava a festeggiare il matrimonio di Alex e Rosaria? La squadra di Pizzofalcone è sconvolta e l'ispettore riceve una terribile sentenza che metterà in pericolo la sua vita e quella di chi ama. La storia proseguirà anche con la vita del Commissariato: chi resta, indaga sull’omicidio della direttrice di una scuola di musica del quartiere.

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone: attori e personaggi

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 4 è composto dai seguenti attori e personaggi:

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono;

Carolina Crescentini è Laura Piras;

Antonio Folletto è Marco Aragona;

Tosca D'Aquino è Ottavia Calabrese;

Massimiliano Gallo è Luigi Palma;

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli;

Simona Tabasco è Alex Di Nardo;

Gennaro Silvestro è Francesco Romano;

Serena Iansiti è Rosaria Martone;

Paolo Sassanelli è Squillace;

Ninni Bruschetta è Caruso;

Paola Tiziana Cruciani è Teresa

La trama della quarta stagione della fiction

La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone riprende dal punto in cui si era interrotta, con l'Ispettore Lojacono trattenuto in un hangar desolato, torturato da Rocco Squillace, un nemico del passato determinato a vendicarsi in modo spietato. Lojacono è condannato all'isolamento, accusato di corruzione e impossibilitato a comunicare con le persone a lui più care. Squillace lo minaccia, dichiarando che ucciderà sua figlia Marinella se tenta di avvicinarsi a lei o ai suoi colleghi a Pizzofalcone. Imbottito di stupefacenti e abbandonato al suo destino, Lojacono è costretto a una vita ai margini, mentre tutti credono che sia morto. Nel mezzo del delirio e del dolore dovuti all'astinenza, cercherà disperatamente di riprendersi, in un viaggio ai confini della legge. Ma presto scoprirà che l'unico aiuto che può ottenere proviene dai suoi fedeli colleghi di Pizzofalcone. Nel frattempo, Marinella e il suo amato Piras rimarranno all'oscuro di tutto, poiché Squillace li tiene costantemente sotto controllo e minaccia di far loro del male se scoprono che Lojacono è ancora vivo.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Gli episodi della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sono in tutto quattro e della durata di circa cento minuti ciascuno. Rai1 li manderà in onda da lunedì 23 ottobre al 13 novembre anche disponibili in diretta streaming su RaiPlay.

Prima puntata: lunedì 23 ottobre 2023;

Seconda puntata: lunedì 30 ottobre 2023;

Terza puntata: lunedì 6 novembre 2023;

Quarta puntata: lunedì 13 novembre 2023.

Dove è stato girato I bastardi di Pizzofalcone 4

I Bastardi di Pizzofalcone 4 è stata girata a Napoli tra il quartiere di Montesanto e il Palazzo Carafa di Santa Severina, dove si trova la sede del Commissariato di Pizzofalcone. A Largo Sellaria è invece ubicata l'abitazione di Lojacono. Riprese anche al Centro Direzionale, dove ci sono gli uffici della PM.