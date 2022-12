I bastardi di Pizzofalcone 4, partite le riprese a Napoli: si gira al Corso Vittorio Emanuele Partite le riprese della quarta stagione. Si gira sulle scale di Montesanto, a pochi passi dalla stazione della Funicolare al Corso Vittorio Emanuele.

A cura di Pierluigi Frattasi

"I Bastardi di Pizzofalcone 4" si gira a Napoli. Sono partite le riprese cinematografiche della quarta stagione della serie Tv di Rai Uno, con Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo e Carolina Crescentini, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Proprio in questi giorni, Corso Vittorio Emanuele si è trasformato nel set di una delle puntate della prossima stagione della fiction prodotta da Clemart. Tre giorni di riprese, iniziate il 20 dicembre, che si concluderanno oggi 22 dicembre 2022. Nella quarta stagione, però, c'è l'incognita della presenza nel cast proprio della Crescentini, visto che il suo personaggio, Laura Piras, compagna dell'ispettore Lojacono interpretato da Gassmann, sul finale della terza stagione ha lasciato Napoli per un incarico di prestigio a Roma.

La location de I bastardi di Pizzofalcone 4 / Fanpage.it

Le scale di Montesanto location per la fiction Rai

Scelta come location la zona a ridosso delle scale di Montesanto e dell'uscita della Funicolare sul Corso Vittorio Emanuele, che era stata utilizzata negli scorsi mesi come set anche per The Equalizer 3, il film con Denzel Washington. Ad annunciare l'avvio delle riprese de "I Bastardi di Pizzofalcone 4" era stato Alessandro Gassmann, che nella fiction interpreta l'ispettore Giuseppe Lojacono, con dei post sul suo profilo Instagram ufficiale: "Caso quasi risolto. Buona serata da Pizzofalcone. Ispettore Lojacono".

Il cast de I bastardi di Pizzofalcone 4 Foto da Instagram / alessandro_gassmann_official

La popolare fiction televisiva è ispirata ai libri di Maurizio de Giovanni ed è considerata come una delle migliori serie italiane: con la regia di Monica Vullo (all'esordio ne I Bastardi di Pizzofalcone), riprendono dunque le avventure dell'ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), e di tutti gli altri uomini del commissariato di Pizzofalcone: Laura Piras (Carolina Crescentini), il vice-questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo), Ottavia Calabrese (Tosca D'Aquino), Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), Marco Aragona (Antonio Folletto), Alessandra "Alex" Di Nardo (Simona Tabasco) e Francesco Romano (Gennaro Silvestro).

Alessandro Gassmann nel panni dell’Ispettore Lojacono Foto da Instagram / alessandro_gassmann_official

Tra le location della terza stagione, invece, sono da ricordare Palazzo Carafa di Santa Severina (dove è stato ricreato il commissariato di Pizzofalcone);Centro Direzionale (nella serie ospita gli uffici di Piras);Largo Sellaria (l'abitazione di Lojacono);Villa Gallotti a Posillipo (l'abitazione di Piras);Certosa di San Martino.