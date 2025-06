video suggerito

Sabato 28 giugno il Salerno Pride 2025: “All’odio rispondiamo con i colori della pace” Il Salerno Pride 2025 è in programma nella città salernitana sabato 28 giugno. La manifestazione partirà alle 17,30 dal Corso Vittorio Emanuele. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Salerno Pride 2025 è in programma nella città salernitana sabato 28 giugno. La manifestazione partirà alle ore 17.30 dal Corso Vittorio Emanuele, altezza Piazza Vittorio Veneto, per attraversare le strade cittadine e finire in Piazza Amendola col concerto finale e gli interventi dal palco. L'onda arcobaleno torna a colorare la città dopo tre anni di assenza grazie anche al sostegno del comune salernitano e a quello delle altre amministrazione che hanno dato il proprio patrocinio all'evento. Oltre settanta le sigle che hanno aderito al Documento politico e alla manifestazione e che raccolgono un'ampia comunità di organizzazioni, associazioni studentesche, enti, istituzioni, partiti politici e sigle della società civile. Protagonista anche Palazzo di Città, illuminato con i colori dell'orgoglio fino a domenica 29 giugno.

"Siamo molto soddisfatti della grande adesione al Salerno Pride", ha commentato Emanuele Avagliano, presidente di Arcigay Salerno. "perché questo è il sintomo della grande attenzione della comunità locale alle istanze della comunità lgbtqia+ e ai temi che da sempre il Salerno Pride pone all'attenzione della cittadinanza tutta. Il Salerno Pride resta la più grande e più trasversale manifestazione che la nostra provincia conosca da oltre un decennio anche grazie al lavoro di Arcigay Salerno ed alla sua credibilità. Il Pride è di tutti e tutte e ciascuna persona deve potersi riconoscere nelle istanze che portiamo avanti. Quest'anno il Pride pone al centro il più ampio tema dell'autodeterminazione dei popoli e delle persone contro ogni forma di oppressione e imperialismo. Di fronte a questo odio dilagante noi rispondiamo con i colori della pace, dell'accoglienza, delle uguaglianze".

Hanno dato la loro adesione, tra gli altri, all'evento salernitano anche la giornalista de "Le Iene" Nina Palmieri e il modello e influencer Fabio Mancino. La conduzione, sul palco, è affidata a Maurizio Vessa con la partecipazione di Lady Fire Hilton. Ad anticipare il corteo, venerdì 27 giugno, l'incontro "Linguaggi inclusivi e cultura delle uguaglianze" in programma nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno alle ore 9. Il convegno, sostenuto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, è patrocinato dall'Ordine degli Assistenti sociali e dall'Ordine dei Giornalisti.