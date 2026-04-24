Ospedale Ruggi di Salerno: 48 candidati dovranno fare i colloqui per la nuova direzione generale
È una scena cui la Regione Campania non era abituata, vedere sfilare una cinquantina di papabili direttori generali d'ospedale per sedersi al colloquio da manager di una struttura sanitaria pubblica. Eppure accadrà: avviato l'iter per la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dopo l'addio dell'ex dg Ciro Verdoliva, uomo vicino all'ex governatore Vincenzo De Luca e per anni al timone dell'Asl Napoli 1 Centro, passato poi a guidare un analogo ufficio per il Garante Disabilità.
A guidare la commissione di esperti sarà Maurizio Fumo, consigliere del presidente per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo. Con lui siedono Francesco Enrichens, designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), e Pierpaolo Forte, indicato dall'Università degli Studi del Sannio. Il ruolo di segretario è affidato a Diego Camera, funzionario della Regione Campania.
La procedura segue quanto previsto dal decreto legislativo 171 del 2016, che disciplina la selezione dei direttori generali della sanità: i candidati, iscritti all'elenco nazionale, vengono esaminati da una commissione che valuta titoli e colloquio e propone una rosa ristretta di nomi tra cui il presidente della Regione effettua la scelta finale.
I colloqui partono il 4 maggio
La commissione ha deliberato di procedere ai colloqui in ordine alfabetico nei giorni 4 e 5 maggio 2026 presso il Centro Direzionale di Napoli, isola C3, al sesto piano. Sarà poi il presidente della Regione Campania Roberto Fico a scegliere il nuovo direttore generale all'interno della rosa proposta dalla commissione.
4 maggio – Mattina (ore 09:00)
- Abbate Marcello
- Annecchiarico Angela
- Barresi Massimo
- Blasotti Amedeo
- Cantone Nicola
- Caputo Vincenzo
- Cristinziano Adriano
- Cuomo Pierbiagio
- De Filippis Giuseppe
- Della Rocca Maria Rosaria
- Delle Donne Alessandro
- Di Marria Andrea
- Di Santo Giovanni
- Esposito Carlo
- Esposito Giuseppe
4 maggio – Pomeriggio (ore 14:00)
- Flaminio Salvatore
- Florenzano Oreste
- Gallo Ermete
- Gambale Giuseppe
- Grandinetti Antonietta
- Guetta Salvatore
- Infante Luigia
- Iodice Vincenzo
- Liguori Cuono
- Lodato Daniele
- Madaro Donato
- Magnetta Vincenzo
- Maurea Nicola
- Moretta Salvatore
- Municinò Maurizio
5 maggio – Mattina (ore 09:00)
- Napoli Claudio
- Pagliafora Alberto
- Papaccioli Giuseppe
- Petralia Paolo
- Polimeni Joseph
- Ricciardelli Giancarlo
- Russo Sergio
- Scafa Luca
- Sensi Flavio
- Spera Giuseppe
- Tamburro Fabio
- Tarantino Giuseppe
- Vitale Genoveffa
- Vozzella Emilia Anna