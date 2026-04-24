Ospedale Ruggi di Salerno: 48 candidati dovranno fare i colloqui per la nuova direzione generale

È una novità per la sanità campana: la selezione segue una procedura nazionale con commissione e rosa di nomi, e la scelta finale spetta al presidente Fico.

L’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno

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È una scena cui la Regione Campania non era abituata, vedere sfilare una cinquantina di papabili direttori generali d'ospedale per sedersi al colloquio da manager di una struttura sanitaria pubblica. Eppure accadrà: avviato l'iter per la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dopo l'addio dell'ex dg Ciro Verdoliva, uomo vicino all'ex governatore Vincenzo De Luca e per anni al timone dell'Asl Napoli 1 Centro, passato poi a guidare un analogo ufficio per il Garante Disabilità.

A guidare la commissione di esperti sarà Maurizio Fumo, consigliere del presidente per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo. Con lui siedono Francesco Enrichens, designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), e Pierpaolo Forte, indicato dall'Università degli Studi del Sannio. Il ruolo di segretario è affidato a Diego Camera, funzionario della Regione Campania.

La procedura segue quanto previsto dal decreto legislativo 171 del 2016, che disciplina la selezione dei direttori generali della sanità: i candidati, iscritti all'elenco nazionale, vengono esaminati da una commissione che valuta titoli e colloquio e propone una rosa ristretta di nomi tra cui il presidente della Regione effettua la scelta finale.

I colloqui partono il 4 maggio

La commissione ha deliberato di procedere ai colloqui in ordine alfabetico nei giorni 4 e 5 maggio 2026 presso il Centro Direzionale di Napoli, isola C3, al sesto piano. Sarà poi il presidente della Regione Campania Roberto Fico a scegliere il nuovo direttore generale all'interno della rosa proposta dalla commissione.

4 maggio – Mattina (ore 09:00)

Abbate Marcello

Annecchiarico Angela

Barresi Massimo

Blasotti Amedeo

Cantone Nicola

Caputo Vincenzo

Cristinziano Adriano

Cuomo Pierbiagio

De Filippis Giuseppe

Della Rocca Maria Rosaria

Delle Donne Alessandro

Di Marria Andrea

Di Santo Giovanni

Esposito Carlo

Esposito Giuseppe

4 maggio – Pomeriggio (ore 14:00)

Flaminio Salvatore

Florenzano Oreste

Gallo Ermete

Gambale Giuseppe

Grandinetti Antonietta

Guetta Salvatore

Infante Luigia

Iodice Vincenzo

Liguori Cuono

Lodato Daniele

Madaro Donato

Magnetta Vincenzo

Maurea Nicola

Moretta Salvatore

Municinò Maurizio

5 maggio – Mattina (ore 09:00)