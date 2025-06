Elisa Visari: “Per Andrea Damante sono stata amore a prima vista. La gravidanza? Gliel’ho detto subito”

È una storia d’amore che dura da 4 anni quella tra Elisa Visari e Andrea Damante, rispettivamente attrice 23enne e deejay 35enne, conosciuto anche per la lunga e tormentata relazione con Giulia De Lellis. Oggi la coppia aspetta il primo figlio: un maschietto che nascerà a settembre e che sarà il primo figlio per entrambi. Intervenuta durante il podcast Ciak si gira, Elisa ha svelato di avere vissuto spalla a spalla con Andrea tutta la gravidanza: dalla scoperta al primo annuncio social. Una complicità che avrebbe finito per avvicinare ancora di più la coppia.

“Gliel’ho detto subito, immediatamente”, rivela Elisa quando le chiedono in quale momento abbia comunicato al compagno la notizia della dolce attesa, “Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social. L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme”. La coppia ha deciso di condividere ogni momento della gravidanza insieme ai follower, scelta che li ha portati a vivere a stretto contatto con i social nel corso degli ultimi mesi:

Elisa, più giovane di Andrea di 12 anni, ha rivelato di non sentire la distanza anagrafica con il compagno: “Ormai stiamo insieme da quasi 4 anni, io ero piccolissima! La differenza d’età non l’abbiamo mai sentita, siamo molto complici”. E a proposito della nascita del loro amore, svela a sorpresa che sarebbe stato Damante il primo a innamorarsi:

Ci siamo conosciuti che io stavo girando ‘Luce dei tuoi occhi' ed ero sul set a Vicenza in pieno Covid. Lui dice che mi aveva visto a Milano… Ti dico la verità: questa cosa non me la ricordo… Abbiamo un’amica in comune che ci ha organizzato un appuntamento. Io non lo conoscevo. Poi mi ha scritto subito dopo e da lì ci siamo iniziati a vedere a Milano. Se è stato amore a prima vista? Per me no, per lui sì. Io sono andata molto cauta.