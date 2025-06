video suggerito

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci di nuovo insieme: la coppia a Roma a un anno dall’addio Ritorno di fiamma tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci. La coppia formata dall’attrice e dall’istruttore di equitazione si era detta addio un anno fa, ma ad oggi sembrerebbe essere tornato il sereno tra loro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". È calzante la frase della canzone di Antonello Venditti per descrivere quello che sembra a tutti gli effetti un ritorno di fiamma tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci. I due, che si erano detti addio un anno fa, sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme a Roma.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci di nuovo insieme

Mano nella mano nelle vie della Capitale, abbracci, sorrisi e poi il ritorno a casa in scooter. È così che Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono stati paparazzati da Diva e Donna e come è riportato da Leggo. Gli scatti, quindi, testimonierebbero il riavvicinamento dell'attrice al suo istruttore di equitazione. I due si erano lasciati a luglio nel 2024 dopo tre anni d'amore e, stando alle notizie circolate all'epoca, sarebbe stato lui a troncare la loro relazione.

La storia d'amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Alessandro Marcucci e Matilde Gioli avevano ufficializzata la loro relazione nel febbraio 2022, ma la frequentazione risalirebbe all'anno precedente. Il loro primo incontro, come raccontato dall'attrice, è avvenuto in un maneggio Roma, dove Gioli si trovava per via delle riprese di Doc2. "Ho cercato su Google un posto nelle vicinanze e chiamato il primo risultato che mi è apparso. Mi ha risposto lui: ‘Oggi c’è una passeggiata alle 11'. Mi sono presentata da sola – ha spiegato – Non sapeva chi fossi, glielo hanno detto i suoi collaboratori. È stato amore a prima vista. Ho dovuto fare io il primo passo. E il primo bacio è arrivato dopo un mese". In passato, poi, aveva palesato la sua voglia di costruire una famiglia in un'intervista a Vanity Fair ("ho un senso di maternità fortissimo") e l'intenzione di sposarsi: "Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale".