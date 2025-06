video suggerito

Francesco Tafanelli sul matrimonio con Matilde Brandi: "Lei dice sempre una data diversa per le nostre nozze" Ospiti de La Volta Buona, Matilde Brandi e Francesco Tafanelli hanno parlato della loro intenzione di sposarsi e dell'organizzazione del loro matrimonio, previsto per l'anno prossimo.

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli convoleranno a nozze tra meno di sei mesi. I due, ospiti de La Volta Buona in onda giovedì 19 giugno, hanno parlato dell'intenzione di sposarsi.

Francesco Tafanelli: "Matilde Brandi sempre una data diversa delle nostre nozze"

Nel salotto de La Volta Buona, Francesco Tafanelli ha parlato delle nozze in programma con la sua compagna Matilde Brandi. "Tutti le chiedono l'esclusiva sulla data e lei per non scontentare nessuno, dà una versione diversa – ha rivelato – In teoria è l'anno prossimo. L'idea è di farlo in gennaio, in un posto al caldo". Matilde Brandi, poco dopo, ha aggiunto: "Ho una signora che mi aiuta a pulire casa e mi diceva sempre che ci saremmo dovuti sposare". Caterina Balivo, ha poi chiesto a Brandi se avesse intenzione di invitare Stefania Orlando – presente in studio – e il mio compleanno: "Sei stata tu a farli conoscere". E Brandi ha confermato: "Avevo invitato Stefania al mio compleanno, erano entrambi single. Marco mi ha chiesto il suo numero, ma prima di darglielo l'ho chiamata per chiederle il permesso".

La storia d'amore tra Matilde Brandi e Francesco Tafanelli

A novembre dello scorso anno, Matilde Brandi è stata ospite a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva annunciato che nei suoi programmi c'era l'intenzione di sposarsi con Francesco Tafanelli. "Sarà in un periodo invernale, perché noi ci siamo conosciuti il dieci novembre – diceva – È stato il giorno in cui mi ha visto per la prima volta, anche se lui mi aveva già notata quando ero venuta da te a Verissimo. Mi ha scritto per mesi, ma non avevo visto i messaggi". E a proposito della loro storia d'amore: "Lui ha questo modo di parlare, questa calma. Mi tranquillizza. Siamo insieme da due anni, ma sembrano dieci. Ci siamo trovati, veramente in ogni cosa. Sai l'incastro perfetto?".