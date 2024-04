video suggerito

Chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo ballerina e cantautrice Edoardo Leo è sposato con Laura Marafioti dal 2000. I due hanno due figli, Francesco e Anita e lei ha avuto diverse esperienze artistiche. Nome d’arte La Elle, a inizio carriera ha avuto esperienze televisive da ballerina, prima di dedicarsi interamente alla musica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Edoardo Leo, uno degli attori più noti del cinema italiano, protagonista di film di grande successo, è sposato dal 2000 con Laura Marafioti, madre suoi due figli: Francesco e Anita. Lei è una ex ballerina, ha infatti partecipato ad alcuni programmi televisivi, inserendosi nel corpo di ballo, ma ha anche un curriculum da cantautrice, con lo pseudonimo di La Elle.

Chi è Laura Marafioti, la carriera nel mondo della musica dell’ex ballerina

Diverse le esperienze della Marafioti nel mondo dello spettacolo. Dal 1996 al 2000 ha avuto un'esperienza televisiva come ballerina di un noto programma Mediaset, "Tira e Molla" condotto da Paolo Bonolis, al quale aveva preso parte in qualità di "selleretta". Il suo percorso da cantautrice viaggia di pari passo.

Conosciuta con lo pseudonimo di La Elle, Laura Marafiotti lascia il suo segno nel mondo della discografia a inizio anni duemila con la canzone "Francesco", di cui video era stato girato proprio da Edoardo Leo. La protagonista è proprio Laura Marafiotti, inquadrata in tutto il video mentre cammina per le strade di Roma. Ventre piatto all'inizio del girato, incinta alla fine, segno che fa intuire come il brano fosse stato dedicato a suo figlio.

La passione per la musica ha avuto la meglio su quella per il ballo, come conferma la collaborazione assidua di Laura Marafioti con Antonello Venditti. Da diversi anni infatti, insieme a Laura Ugolini, è corista del complesso che accompagna il cantautore romano nelle sue esibizioni in giro per l'Italia.

Non sono mancati, poi, anche lavori più recenti. Nel 2019 ha realizzato l'album Qui, con dieci brani scritti e musicati da lei. Nel 2022 ha poi pubblicato un altro brano, dal titolo Bussano Parole. Intanto nel 2013 è stata anche candidata ai David di Donatello per la canzone Fare a meno di te, colonna sonora del film Buongiorno papà, diretto da Edoardo Leo, di cui lui è anche protagonista.

La lunga storia d’amore con Edoardo Leo

Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti circa trent'anni fa e da quel momento il loro legame è diventato indissolubile. In questi anni, però, non sono mai stati sotto i riflettori, nemmeno sono stati coinvolti nel chiacchiericcio delle cronache rosa. Nel 2000 si sono sposati, ma già avevano alle spalle un lungo periodo di fidanzamento. In merito alla riservatezza custodita in questi anni, l'attore ha dichiarato: "Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori".

Laura Marafioti ed Edoardo Leo hanno due figli: Francesco e Anita

A qualche anno dal loro matrimonio, Edoardo Leo e Laura Marafioti sono diventati genitori. Il loro primogenito si chiama Francesco. Poi dopo qualche tempo è nata la secondogenita, Anita. La loro è una famiglia unitissima e solida, rarissime infatti sono anche gli scatti condivisi suoi social. Francesco pare voler intraprendere la carriera del padre, infatti ha frequentato il laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno dal 2020 al 2022, ha già debuttato a teatro con "Sogno di una notte di mezza estate", ma non sono mancati anche piccoli ruoli al cinema: il primo in Genitori vs Influencer e il secondo ne I peggiori giorni, diretto proprio dal suo papà.