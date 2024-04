video suggerito

Leo Gullotta e l’amore per il marito Fabio Grossi: “Insieme da 43 anni affettuosi e rispettosi” Leo Gullotta, ospite di Domenica In, ha ripercorso la sua brillante carriera e la vita privata con il marito Fabio Grossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Leo Gullotta è stato ospite della puntata di Domenica In trasmessa domenica 14 aprile. L'attore si è raccontato nel salottino di Mara Venier, è legato alla conduttrice da affetto e amicizia. Nel corso dell'intervista, il settantottenne ha anche ricevuto le parole di stima di Giuseppe Tornatore, con cui ha lavorato più volte: "Ti confermo la mia amicizia e stima che dura da anni, sei un grande attore, una persona deliziosa, un amico. Sei una parte della mia vita, ti sono grato per la fiducia manifestata nei miei confronti che ho sempre ricambiato con profonda amicizia". Leo Gullotta ha parlato poi della sua vita privata. Da 43 anni è legato a Fabio Grossi.

L'amore per Fabio Grossi che dura da 43 anni

Leo Gullotta ha spiegato che ancora oggi, quando le persone lo incontrano a teatro, gli chiedono di tornare in tv. L'attore ha raccontato di avere ricevuto tanto affetto dal pubblico e di provare a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno: "Nella vita ci sono stati momenti pesantucci, ma io li ricordo positivamente, non li ricordo con la negatività del momento". Poi, ha parlato dell'uomo con cui condivide la vita da 43 anni, suo marito Fabio Grossi:

Fabio Grossi, 43 anni che stiamo insieme, anni rispettosi, affettuosi, amorosi. L'amore si deve guadagnare nella vita e così è. Però con grande rispetto. Il lavoro è un'altra cosa. Nel lavoro si lavora, non deve entrare in un fatto personale. Lui ha fatto tante regie di spettacoli.

Leo Gullotta e Fabio Grossi, uniti nell'amore e nel lavoro

Leo Gullotta e Fabio Grossi hanno lavorato insieme nello spettacolo In ogni vita la pioggia deve cadere. Al riguardo, l'attore ha raccontato: "È scritto da Fabio Grossi, un lavoro particolare che riguarda tutte le coppie che stanno insieme da una vita. Bisogna fare i conti con la speranza del dopo. Questo ha colpito la platea in una maniera incredibile. In ogni vita, la pioggia deve cadere, la fine arriva inesorabilmente. L'ho dedicato a tutte le coppie che hanno trascorso tanti anni insieme. Il pubblico ha scoperto i fantasmi personali in quel testo. Sono stato molto contento".