video suggerito

Leo Gassman e Maia Reficco stanno insieme, chi è la fidanzata del cantante dopo Enula di Amici Leo Gassman è stato fotografato con Maia Reficco in un ristorante di Roma dai paparazzi di Chi. L’attrice argentina con cittadinanza statunitense, nota per il suo ruolo in Pretty Little Liars Summer School, sarebbe la sua nuova fidanzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leo Gassman è sempre stato attento alla sua privacy e dopo la storia con Enula Bareggi, ex allieva di Amici, non ha mai fatto trapelare nulla sulla sua vita privata. A presentare la nuova fidanzata del cantante è oggi il settimanale Chi che, a corredo di due foto, ha reso pubblica la sua vita sentimentale. Il figlio di Alessandro Gassman è fidanzato oggi con Maia Reficco, attrice 23enne nota per il suo ruolo in Pretty Little Liars Summer School.

Chi è Maia Reficco, la nuova fidanzata di Leo Gassman

Leo Gassman e Maia Reficco sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi durante un pranzo romano, nel quartiere Prati. Camminano vicini prima di avvicinarsi con l'intento di scambiarsi un bacio. La nuova fidanzata del noto cantante ha 23 anni ed è un'attrice argentina con cittadinanza statunitense. È nota al pubblico del piccolo schermo per i suoi ruoli in Kally's Mashup, e Pretty Little Liars Summer School. Con il nuovo compagno condivide la passione per la musica: Maia Reficco è infatti nota anche per il suo talento canoro. Registrò la musica della serie a cui ha partecipato, poi nel 2017 partecipò ai Kids' Choice Awards Argentina presentando la canzone principale della serie, Key of Life, stando a quanto si legge sul profilo Wikipedia. Su Instagram conta oltre 1 milione e mezzo di followers.

La relazione di Leo Gassman con l'ex allieva di Amici Enula

Leo Gassman e Enula Bareggi furono pizzicati insieme nel 2020 dal settimanale Vero. Passeggiavano vicini prima di scambiarsi un tenero bacio davanti ai fotografi. La loro relazione sarebbe nata prima che la cantante entrasse a far parte della scuola di Amici, ma oltre alle foto circolate sul loro conto, non arrivarono dichiarazioni o notizie di rottura. Leo Gassman ha sempre mantenuto un profilo molto discreto riguardo la sua vita sentimentale, fino ad oggi, che davanti ai paparazzi di Chi non ha nascosto la nuova fiamma, Maia Reficco.