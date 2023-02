ASAP Rocky: tutto sul fidanzato di Rihanna, padre del primo figlio e del secondo in arrivo ASAP Rocky, nome d’arte di Rakim Athelaston Mayers, è un rapper e produttore discografico statunitense: fidanzato con Rihanna, dopo la nascita del loro primo figlio nel 2022, la coppia è in attesa del secondo bebè.

A cura di Gaia Martino

Asap Rocky, nome d'arte di Rakim Athelaston Mayers, è il rapper e produttore discografico statunitense, dal 2020 compagno di Rihanna. La coppia nel maggio 2022 ha accolto in famiglia il primo figlio, di cui non si sa il nome, e prossimamente daranno il benvenuto al secondo: la celebre artista, sul palco del Superbowl, ha annunciato la seconda gravidanza.

Chi è ASAP Rocky, il fidanzato di Rihanna

Classe 1988, Rakim Athelaston Mayers alias Asap Rocky è nato a New York ed è un membro del gruppo hip hop Asap Mob. Iniziò a rappare a 8 anni, ma la sua infanzia fu segnata da due eventi: a 12 anni suo padre fu arrestato per spaccio di droga e suo fratello ucciso. Il rapper dopo aver vissuto in un rifugio con la madre, si trasferì in New Yersey. Nel 2011 entrò nella crew composta dai rapper più famosi di oggi tra cui lui, ASAP Ferg, ASAP Yams e ASAP Ant. Ha debuttato nel mercato musicale nel 2011 con LIVE.LOVE.ASAP e da lì è nata la sua carriera da solista. Oltre ad aver conquistato i piani alti delle classifiche mondiali, ASAP Rocky è anche un regista di video musicali e produttore discografico: è conosciuto anche con lo pseudonimo Lord Flacko.

ASAP Rocky

I problemi con la giustizia: le aggressioni e l'arresto

ASAP Rocky è protagonista anche di diverse controversie. Accusato di aver aggredito prima un uomo nel 2012, poi due fotografi, nel 2013 una donna durate un Festival, nel 2019 fu arrestato in Svezia a seguito di una rissa in strada, si legge sulla sua biografia Wikipedia. L'ultima lotta con la giustizia nel 2022 quando, di ritorno da un viaggio con la fidanzata Rihanna, è stato arrestato perché coinvolto e indagato per una sparatoria avvenuta nel novembre del 2021 vicino a Vista del mar.

La storia d'amore tra ASAP Rocky e la popstar Rihanna

La storia d'amore tra ASAP Rocky e Rihanna sarebbe nata nel 2020 secondo i media americani. L'ufficialità della loro relazione arrivò un anno dopo, nel maggio 2021, quando il rapper definì Rihanna "l'amore della mia vita, la mia signora". Da allora sono seguiti diversi silenzi sulla relazione tra i due estremamente riservati. Nonostante le voci di gossip che li vedevano separati per un tradimento del rapper con Amina Muaddi nell'ultimo anno, Rihanna e ASAP Rocky nel maggio 2022 sono diventati genitori per la prima volta. Ora aspettano il secondo bebé.

Rihanna e ASAP Rocky

ASAP Rocky e Rihanna genitori: l'annuncio della seconda gravidanza

Ieri, durante lo show più seguito in America, Rihanna ha mostrato il suo pancione: la famosa artista ha cantato e ballato sul palco del Superbowl, incinta. Presto lei e ASAP Rocky diventeranno genitori per la seconda volta e anche in questo caso non hanno specificato il sesso o il nome del futuro nascituro, come accaduto con il primo.