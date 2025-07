Loredana Lecciso: “Incinta dopo due mesi con Al Bano, non ci fu tempo per conoscerci. Oggi uniti dalla fede in Dio”

Lorenda Lecciso ripercorre in un’intervista la storia d’amore con Al Bano e il rapporto con la fede in Dio. I due non sono ufficialmente marito e moglie, ma è come se lo fossero: “La nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo”.

Loredana Lecciso, da sempre al centro dell’attenzione per la sua lunga storia d’amore con Al Bano, condivide in un'intervista una riflessione intima sulla sua fede e sul legame che la unisce al compagno. Un amore che va oltre le parole, sostenuto da una spiritualità profonda: "È come se ci fossimo scambiati un anello nuziale virtuale”. Nonostante non si siano mai sposati ufficialmente in chiesa, ritiene che il loro rapporto sia benedetto da Dio: "La nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo".

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano

La famiglia che hanno creato insieme è il fondamento di una serenità che oggi sembrano aver trovato. Un percorso che, all'inizio, ha visto la nascita della loro primogenita Jasmine Carrisi dopo solo due mesi di relazione. “Non c’è stato nemmeno il tempo per conoscerci”, ammette al settimanale Di Più, ma oggi “c'è armonia, è come se fossimo marito e moglie”. Il tema della fede è centrale anche nelle parole di Al Bano, che in passato ha raccontato di aver vissuto un periodo di rabbia nei confronti di Dio, una reazione comprensibile per chi, come lui, ha vissuto il dolore della perdita di una figlia, Ylenia.: “Lo capisco. Non stento a credere che se perdi una figlia come Ylenia, e in quel modo, puoi essere arrabbiato con Dio”, commenta Lecciso.

La fede condivisa con il suo compagno

Dopo un periodo in cui la fede era passata in secondo piano, Loredana ha ritrovato la sua connessione con la chiesa. Ora prega tutte le sere, chiedendo protezione per se stessa, per la sua famiglia, per la pace e contro i femminicidi. Ha trovato uno spazio di spiritualità anche nella tenuta di Al Bano. La coppia, si rifugia spesso in una piccola cappella situata su una collina nella proprietà: