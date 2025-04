Al Bano e Loredana Lecciso ospiti in tv: “C’è un motivo per cui non ci siamo mai voluti sposare”

video suggerito

Al Bano e Loredana Lecciso, ospiti dell'ultima puntata di Domenica In, hanno parlato della loro storia d'amore. I due, insieme da oltre vent'anni, hanno rivelato a Mara Venier il motivo per il quale hanno deciso di non sposarsi.

Al Bano e Loredana Lecciso, insieme da venticinque anni, sono stati ospiti di Domenica In in onda il 27 aprile. A Mara Venier hanno parlato della loro storia d'amore e hanno rivelato il perché non si siano mai sposati.

"Per me Al Bano è una certezza. È una persona a cui voglio veramente tanto bene". Loredana Lecciso ha parlato a cuore aperto del legame con il cantante pugliese, iniziato più di venticinque anni fa. La sua è stata una confessione sentita: "Devo ringraziarlo per tantissime cose, è il punto di riferimento per me e per i miei figli. Sono molto grata a lui". La conduttrice ha ricordato il loro primo incontro, avvenuto per via dei figli – nati da altre relazioni – che frequentavano la stessa scuola. "Loredana ha una sorella gemella, l'ho scoperto dopo. Non capivo perché cambiasse umore" ha spiegato Al Bano ricordando l'equivoco all'inizio della loro storia. Lecciso si è poi dilungata su alcuni retroscena dei loro primi incontri:

La nostra storia è nata in maniera molto naturale e molto bella. È stato bellissimo il primo periodo perché era veramente nostro, eravamo solo io e lui. È stato un momento intenso. Arrivava a casa mia con grandissimi fasci di rose rosse, poi ha smesso perché ha visto che uno di questi l'avevo messo nel bidet per via di mancanza di spazio.

Al Bano e Loredana Lecciso rivelano perché non si sono mai sposati

Alla domanda di Mara Venier sul perché non siano mai convolati a nozze, entrambi hanno concordato sullo stesso aspetto. "Ci siamo sposati tre giorni dopo che ci siamo incontrati, senza bisogno di carte. A che servono?" ha osservato Al Bano. Una risposta a cui ha fatto eco quella di Lecciso: "Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero. Non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici però ci scegliamo ogni giorno. E se scegliamo di stare insieme ci sarà un perché".