Gli ospiti di Domenica In e Verissimo: domenica 26 aprile in tv

Gli ospiti di Domenica In e Verissimo in onda oggi domenica 26 aprile 2026. Mara Venier, dalle 14 su Rai 1, e Silvia Toffanin, dalle 16.30 su Canale5, accoglieranno tanti ospiti in studio: da Al Bano e Lecciso a Manuel Bortuzzo e Cristiano Malgioglio, tutti gli ospiti della domenica in tv.

A cura di Gaia Martino

Domenica 27 aprile 2025 Mara Venier e Silvia Toffanin riaprono i loro salotti televisivi per ospitare volti noti dello spettacolo italiano e non solo. A Domenica In su Rai 1 dalle ore 14 e Verissimo su Canale5 dalle 16.30, le due conduttrici si renderanno protagoniste di numerose interviste: ecco la lista dei loro ospiti in studio.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In oggi

Mara Venier torna in onda con il suo varietà Domenica In oggi, domenica 27 aprile, dalle ore 14 su Rai 1. La puntata vedrà ospiti Giorgio Panariello che sarà in studio per un'intervista con la conduttrice: presenterà inoltre il suo nuovo spettacolo teatrale, E se domani, che lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia. Pino Insegno che ha da poco festeggiato 40 anni di carriera sarà in studio per ripercorrerla insieme al pubblico di Rai 1 e per presentare la nuova edizione di Reazione a catena che condurrà dal prossimo 8 giugno. Albano Carrisi e Loredana Lecciso saranno insieme a Domenica In per un'intervista: poi il cantante si esibirà con i suoi successi. Tra gli ospiti anche il cantautore Francesco Baccini che canterà un medley dei suoi brani. Nel corso della puntata sarà presente anche un talk per ricordare il pontificato di Papa Francesco all’indomani del suo funerale: in studio, per omaggiare il Santo Padre, ci saranno Lino Banfi, Al Bano Carrisi, la giornalista Giovanna Botteri, il Direttore di Libero Mario Sechi, il Vescovo di Assisi Mons, Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.

Gli ospiti di Verissimo domenica 27 aprile

Su Canale5 oggi, domenica 26 aprile, dalle ore 16.30 tornerà in onda Silvia Toffanin con il suo talk Verissimo. La conduttrice accoglierà in studio Mauro Corona, pronto a ripercorrere la sua vita tra scrittura, scultura e tv nel documentario La mia vita finché capita, poi Manuel Bortuzzo che per la prima volta parlerà del caso Lulù Selassiè. Sarà ospite della puntata anche Gianmarco Tamberi con sua moglie Chiara, in attesa della loro prima bambina. Infine, saranno ospiti: Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, giudici del serale di Amici e Iva Zanicchi, con un nuovo progetto musicale.