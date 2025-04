video suggerito

Manuel Bortuzzo a Verissimo per il caso Selassié, Luisella Costamagna: "Scorretto, ha dato buca a Tango perché non se la sentiva" Manuel Bortuzzo racconterà a Verissimo quanto accaduto con Lulù Selassiè e la vicenda dello stalking subito. Una manciata di giorni fa aveva disdetto l'intervista a Tango di Luisella Costamagna. La reazione della giornalista.

A cura di Daniela Seclì

Manuel Bortuzzo ha scelto Verissimo per raccontare lo stalking che sostiene di avere subito dalla sua ex fidanzata Lulù Selassiè, che è stata condannata a 1 anno e 8 mesi. La scelta del nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip di rilasciare un'intervista al programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, non ha fatto piacere a Luisella Costamagna, che lo ha attaccato su X.

Luisella Costamagna critica Manuel Bortuzzo

Per comprendere il motivo del post pubblicato in queste ore da Luisella Costamagna occorre fare un passo indietro. La giornalista aveva invitato Manuel Bortuzzo nel programma di Rai2 Tango. L'ospitata era prevista per venerdì 11 aprile, il giorno seguente alla pubblicazione dell'intervista esclusiva che Lulù Selassié ha rilasciato a Fanpage.it. Bortuzzo, inizialmente, ha confermato la sua partecipazione alla trasmissione Tango. Poco prima di doversi recare in studio, tuttavia, ha detto di non sentirsela e si è tirato indietro. Luisella Costamagna commentò l'accaduto su X: "Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna ‘scelta Rai' di non mandarlo in onda". In queste ore, la reazione della giornalista quando ha appreso che Manuel Bortuzzo sarà in studio a Verissimo.

Manuel Bortuzzo a Verissimo domenica 27 aprile

Il profilo Instagram di Verissimo ha annunciato che domenica 27 aprile andrà in onda un'intervista a Manuel Bortuzzo: "Per la prima volta racconterà la vicenda di stalking che l'ha visto protagonista: domenica a Verissimo, Manuel Bortuzzo". La reazione di Luisella Costamagna non si è fatta attendere:

Quindi a Tango “non se la sentiva di parlare”, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA.