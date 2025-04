video suggerito

La reazione di Manuel Bortuzzo alla condanna per stalking a Lulù Selassié: “Molto provato emotivamente” Dopo la sentenza per stalking a Lulù Selassié, a Storie Italiane è intervenuto Francesco Laurito, avvocato di Manuel Bortuzzo, che ha parlato della condizione del suo assistito dopo il processo: “Conosciamo tutti il suo trascorso, questa storia non gli ha fatto bene, era nata con presupposti diversi. È molto giù, provato emotivamente”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il processo con rito abbreviato, il gup di Roma ha condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa, Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. A Storie Italiane è intervenuto Francesco Laurito, avvocato dell'atleta, che ha parlato della condizione del suo assistito dopo il processo: "Conosciamo tutti il suo trascorso, questa storia non gli ha fatto bene, era nata con presupposti diversi. È molto giù, provato emotivamente".

La reazione di Manuel Bortuzzo alla condanna per Lulù Selassié

Intervenuto in diretta il 3 aprile a Storie Italiane, l'avvocato di Manuel Bortuzzo ha chiarito che la condanna a Selassié, per loro, non è una vittoria. Manuel non se l'è sentita di comparire in inquadratura: "È molto giù, molto provato emotivamente, vogliamo fargli riprendere la sua vita ma oggi forse si mette fine a questa storia, speriamo che non dilaghi in altri procedimenti. Vogliamo chiudere tutto il prima possibile e ricominciare da dove lo avevamo lasciato", le parole del legale.

L'avvocato ha continuato spiegando che questa storia non gli ha fatto bene: "La relazione era nata con presupposti diversi, oggi non ha vinto nessuno. Siamo fuori un tribunale penale, ora voglio solo tener protetto Manuel, che è la persona che in questo momento deve essere protetto da tutto, già sappiamo come sta, spero che tutto vada nel dimenticatoio, che si ricominci a vivere".

Le parole dell'avvocato di Lulù Selassié

Successivamente, l'inviato ha intercettato fuori dal tribunale anche Edoardo Albertario, avvocato di Lulù Selassié, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai microfoni Rai dopo la sentenza: "Devo richiamarvi alla calma, le motivazioni non sono ancora uscite, il processo non è ancora definito, ho sentito parole pesanti, si parla di minacce. Questa sentenza ci delude molto, ma è tutto ancora in uno stato ipotetico, le sentenze si possono commentare". Qualche ora dopo, sui social l'ex gieffina è intervenuta personalmente, raccontando la sua versione dei fatti.