Lucrezia Selassié condannata a un 1 anno e 8 mesi per stalking a Manuel Bortuzzo: "Perseguitato e minacciato di morte" Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. La decisione è stata presa oggi, 3 aprile, dal Gup di Roma. La donna era stata accusata di averlo perseguitato per mesi, arrivando addirittura a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei.

A cura di Elisabetta Murina

Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. La decisione è stata presa oggi, 3 aprile, dal Gup di Roma. La donna era stata accusata di averlo perseguitato per mesi, arrivando addirittura a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Lo scorso marzo la Procura aveva sollecitato a una condanna di 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo svolto con rito abbreviato. La principessa e il nuotatore avevano avuto una relazione durante il Grande Fratello Vip, reality a cui avevano partecipato insieme come concorrenti, che era finita poco dopo.

Manuel Bortuzzo perseguitato e minacciato di morte

Il Gup di Roma ha condannato Lucrezia Selessiè a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. Secondo l'accusa, la principessa etiope avrebbe perseguitato il campione paralimpico di nuoto, suo ex fidanzato, fino a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Messaggi minatori e continui, contenenti frasi come "se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo". I due avevano avuto una storia d'amore nata al Grande Fratello Vip e continuata, anche se per pochi mesi, fuori dal reality. Selassié però non avrebbe accattato la rottura e per questo avrebbe messo in atto atteggiamenti "vessatori e aggressivi" nei confronti dell'ex fidanzato, che l'ha poi denunciata per atti persecutori. Secondo quanto scritto dai pm, la ragazza ha procurato a Bortuzzo ‘‘uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione".

La storia con Lulù Selassié e la denuncia di Bortuzzo

La storia d'amore tra Selassié e Bortuzzo è nata nel 2021 durante l'edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti e innamorati davanti agli occhi di milioni telespettatori e fin da subito il loro rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi. Usciti dal programma hanno continuato solo per pochi mesi la loro frequentazione, poi arrivata al capolinea in breve tempo. In seguito ad alcuni comportamenti inappropriati della principessa. Il nuotatore ha deciso di muoversi attraverso vie legali denunciandola per stalking. La ragazza non si è rassegnata alla fine della loro storia, tanto da aver accusato il padre di lui di essere una delle cause della rottura, mentre il nuotatore ha raccontato di essere stato minacciato.