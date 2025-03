video suggerito

Lulù Selassiè a processo per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, chiesto un anno e 4 mesi per la 26enne Lucrezia Hailé Selassiè è accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. La Procura di Roma ha chiesto un anno e quattro mesi durante il rito abbreviato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo che lo scorso dicembre, è stato avviato il rito abbreviato per l'accusa di stalking, a seguito della denuncia di Manuel Bortuzzo a Lucrezia Hailé Selassiè, per la sedicente principessa etiope sono stati chiesti un anno e quattro mesi. La giovane è stata accusata di aver perseguitato per mesi, con l'aggravante delle minacce di morte, l'atleta paralimpico, conosciuto al Grande Fratello nel 2021 e con cui intraprese una relazione. La sentenza è attesa per il 3 aprile.

La richiesta della Procura di Roma per Lucrezia Selassiè

La Procura di Roma ha chiesto una condanna di un anno e 4 mesi per Lucrezia Hailé Selassiè, per avere perseguitato per mesi, arrivando anche a minacciare di morte se non avesse ripreso la relazione con lei, Manuel Bortuzzo, l'accusa come si evince dalle motivazioni dei legali dell'atleta è quella di stalking. Gli atti persecutori perpetrati per mesi dopo la rottura, andavano dai messaggi continui, spesso minatori con frasi del tipo "Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo", fino ai pedinamenti in ogni luogo, dall'ospedale di Latina, al ristorante, fino a seguirlo anche a Manchester e in Portogallo. La 26enne non accettava in nessun modo la fine della storia con Bortuzzo, tanto che ad uno degli ultimi rifiuti dell'atleta, lei lo avrebbe anche aggredito, ragion per cui è stata sottoposta a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Le motivazioni dei magistrati

Stando a quanto scritto dai magistrati della procura romana nel capo di imputazione, Lucrezia Hailè Selassié avrebbe procurato al suo ex fidanzato, con i suddetti atteggiamenti "uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarlo e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione". Sulla questione, però, l'ex volto del Grande Fratello non ha detto nulla, sebbene la famiglia di lei abbia più volte smentito le sue affermazioni.