La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: dall’amore nato al Grande Fratello alla denuncia per stalking

Manuel Bortuzzo ha sporto denuncia per stalking nei confronti di Lulù Selassiè, i due hanno avuto un rapporto altalenante, sin dall'inizio della loro storia nata nella casa più spiata d'Italia, nel 2021. A distanza di qualche mese dalla chiusura del reality, i due si sono lasciati, ma l'influencer aveva adottato comportamenti inappropriati nei confronti dell'atleta che, quindi, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Intanto Bortuzzo ha ripreso ad allenarsi con assiduità per poi prendere parte alle Paralimpiadi, dove ha conquistato la medaglia di bronzo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: l’amore nato nella casa del Grande Fratello

La storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è nata sotto i riflettori, in una delle edizioni più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Quella che inizialmente sembrava una simpatia, si è trasformata in una vera e propria relazione che già all'interno della casa più spiata d'Italia aveva preso dei contorni non propriamente limpidi, con continui tira e molla tra i due, incomprensioni e anche lamentele da parte dell'atleta che in più occasioni ha mostrato segni di insofferenza nei confronti della sua inquilina, nonché fidanzata. Eppure, la permanenza nello show di Canale 5, li aveva uniti al punto che entrambi si erano dichiarati innamorati e anche Bortuzzo, una volta lasciato il reality aveva condiviso sui social dolci pensieri rivolti alla sua Lulù. Una volta conclusa l'esperienza del GF per entrambi, durante un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Bortuzzo aveva dichiarato che la vicinanza della "principessa" era per lui importante e che, magari, l'idea di avere un figlio non era poi così lontana.

La fine della relazione tra Manuel e Lulu: cosa è successo

Poco dopo la fine del Grande Fratello Vip, però, sembra che il ritorno alla vita quotidiana non abbia permesso che la storia potesse avere un'evoluzione. I due, infatti, decisero di mettere fine alla loro relazione, come spiegato anche dal nuotatore su Instagram, dov in un post aveva scritto: "Ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare". Anche Lulù commentò l'accaduto dicendo che non era stata volontà di entrambi, ma che terze persone avevano spinto perché la storia si chiudesse. Eppure, Lulù sembrò non rassegnarsi alla fine della sua favola e, infatti, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, accusò il padre di lui, Franco Bortuzzo, di essere stato la causa principale della rottura tra lei e Manuel. Quest'ultimo è subito corso ai ripari e nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dichiarò che le motivazioni per cui aveva deciso di mettere un punto a quella frequentazione, rivelando che alcuni suoi comportamenti gli avevano fatto credere che lei non fosse la ragazza giusta, sostenendo di essere rimasto deluso dalla differenza tra la persona conosciuta dentro la casa e quella con cui trascorreva il tempo fuori. Inoltre, raccontò anche di essere stato minacciato.

Il gossip sul ritorno di fiamma: gli indizi sui social

Da quando la relazione è finita, però, sono emersi anche dubbi sul fatto che i due potessero essere tornati insieme, sebbene Bortuzzo avesse avuto nel frattempo delle nuove frequentazioni. A giugno 2023 a diffondere la notizia che i due non si sarebbero mai lasciati, era stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che aveva dichiarato: "Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta" aggiungendo che gli incontri avvenivano di notte, per paura di essere scoperti. A distanza di qualche mese, il gossip continuava a navigare, con la fanbase della coppia pronta a fornire prove a supporto della tesi secondo due la coppia fosse ancora unita. Lulù, infatti, si era mostrata con un bracciale con scritto "Manu", quasi a voler diffondere la notizia del loro ritorno, dal momento che anche lui ne indossava uno identico. Altro indizio che aveva lasciato intendere che ci fosse stato un ritorno di fiamma era stata una foto pubblicata dalla gieffina tra le sue stories, dove mostra la sua mano intrecciata a quella di un ragazzo col braccio tatuato. Il ragazzo in questione sarebbe proprio Bortuzzo. Infine, a confermare queste ipotesi, era stato anche un altro esperto di gossip, ovvero Amedeo Venza, secondo cui i due davvero si erano riavvicinati, ma per un lasso di tempo piuttosto breve.

Lulu Selassie denunciata per stalking da Manuel Bortuzzo

Arriviamo, quindi, al dicembre 2024, quando Lulù Selassié è ufficialmente sotto processo, dopo la denuncia presentata da Manuel Bortuzzo lo scorso aprile, a seguito di minacce, pedinamenti e stalking. La sedicente principessa ha scelto il rito abbreviato. Gli scriveva messaggi tipo: "Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo", che procuravano al nuotatore "uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità". La ragazza lo aveva seguito pressoché ovunque, dall'ospedale a Latina, al ristorante in cui il nuotatore era a cena con la nuova fidanzata e, ancora, a Manchester e in Portogallo, dove era riuscita a prenotare lo stesso albergo in cui soggiornava Bortuzzo, mandandogli messaggi e chiedendogli di vedersi. Al suo rifiuto, Selassiè lo avrebbe anche aggredito, motivo per cui prima dell'estate è stata costretta ad indossare un braccialetto elettronico. Terminate le indagini della Procura di Roma, il gip ha fissato un'udienza per il 28 gennaio, per la quale l'imputata ha scelto il rito abbreviato, privo quindi del dibattimento.