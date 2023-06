Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non si sono mai lasciati: “Si vedono la notte e di nascosto” Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il GFVip non si sarebbero mai lasciati. “Avendo le prove, possiamo rivelarlo con certezza: Lulù e Manuel non si sono mai lasciati”, racconta lo scoop. “Si sono visti fino a poche settimane fa, di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”.

A cura di Giulia Turco

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sarebbero tornati insieme, o addirittura, non si sarebbero mai lasciati. È il gossip che circola nelle ultime ore sui social. Sembra che i due ex gieffini abbiano voluto spegnere i riflettori sulla loro storia, depistando i sospetti con la relazione che il nuotatore, nel frattempo avrebbe avuto con Angelica Benevieri, ma che di fatto non si siano mai allontanati.

Ci sarebbero le prove della relazione tra Manuel e Lulù

A raccontarlo sono gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimari sui social. I due sostengono che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè siano rimasti in contatto per tutto questo tempo e che la rottura di oltre un anno prima non fosse altro che una manovra strategicamente studiata per mettere a tacere il chiacchiericcio che li aveva assaliti. Non solo, a quanto pare, sarebbero in possesso delle prove che i due avrebbero continuato a vedersi di nascosto e sarebbe pronti a mostrarle. “Non si sono mai lasciati, si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta”, scrive Scuccimari su Instagram. “Se li vedrete insieme non lo so, di certo loro si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci”, continua. “Abbiamo le prove, provasse qualcuno a smentire”.

Perché Manuel Bortuzzo e Lulù si erano lasciati

“Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza: Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati”, continuano con lo scoop. “Si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”. Chi sia il misterioso uomo in questione, non è dato sapere. Quel che è noto è che fino all’ultimo a manifestare un certo dissenso rispetto alla relazione di Manuel con Lulù era stato il padre del nuotatore, con il quale la Selassié avrebbe avuto note divergenze. L’annuncio della rottura era giunto tramite un comunicato Ansa, con il quale Bortuzzo aveva messo in chiaro di non voler piangere essere associato al pettegolezzo: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”. E ancora: “Purtroppo quella della Casa del GF VIP rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.