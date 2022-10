Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono sono lasciati, la TikToker: “Mi trascurava” “L’ho lasciato io”, ha messo in chiaro durante una diretta su Instagram Angelica, rispondendo alle domande dei più curiosi. “Non l’ho usato”, assicura, “non avevo bisogno di visibilità per fare copertine”. Mentre Bortuzzo per ora sceglie la strada del silenzio.

È già finita la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri. I due si erano conosciuto la scorsa estate, dopo che il nuotatore si era “liberato” della relazione con Lulù Selassié che per mesi lo ha costretto a stare sotto ai riflettori del gossip. Sembrava l’inizio di una relazione importante con la TikToker, che invece ha annunciato su Instagram di aver preso la decisione di chiudere il capitolo col nuotatore.

Perché è finita tra Manuel Bortuzzo e la TikToker

Nessun annuncio da parte di Manuel che questa volta ha preferito la strada del silenzio. Più determinata ad informare i follower è invece Angelica, la TikToker che qualche mese prima era finita al centro delle polemiche per il video in cui ironizzava sulle persone disabili. “Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io”, ha messo in chiaro durante una diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei più curiosi. “Non l’ho usato”, assicura, “non avevo bisogno di visibilità per fare copertine”. Il motivo della rottura sarebbe stato l’interesse poco ricambiato da parte di Bortuzzo che, com’è noto, è molto focalizzato sulle sue preparazioni atletiche. “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare”, racconta Angelica. “Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”.

La storia d’amore tra Bortuzzo e Angelica Benevieri

La relazione tra i due è durata una manciata di mesi. Si erano conosciuti la scorsa estate, complice la spensieratezza e una conoscenza in comune. “Angelica è una ragazza speciale, è la cugina di uno dei miei migliori amici”, aveva raccontato Bortuzzo in un’intervista a Chi. “Ho chiesto il permesso a suo cugino, mi faccio mille problemi, ma quando provi sensazioni che ti fanno stare bene non c’è nulla di cui avere paura”. Aveva preso le sue difese anche quando suo social Angelica era finita sotto al polverone delle critiche, per aver pubblicato un video simulando le movenze di un disabile. Eppure le loro strade si sono divise complice, probabilmente, il focus di Manuel sul suo sogno delle Olimpiadi.